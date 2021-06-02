Инвестиционный банкир Сергей Фурса заявил, что для США восстановление отношений с Германией, которые разрушил Дональд Трамп, намного важнее экономических интересов страны. Сейчас это выглядит как взаимный дипломатический шаг со стороны обеих стран.

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По словам Фурсы, когда американцы "воевали" с "Северным потоком-2", это была не только геополитика, а поддержка собственных экономических интересов. Впрочем, по его мнению, сейчас для Байдена приоритетной задачей является наладить отношения с Германией.

К сожалению, мы должны признать, что "Северный поток-2" будет достроен. Вряд ли что-то сможет остановить эту достройку,

– подчеркнул он.

Почему газопровод важен для Германии

Фурса отметил, что запуск "Северного потока-2" является экономическим интересом Германии, ведь через страну будет идти распределение газа. Также для Германии важно обеспечить как можно больше маршрутов газа.

Причиной является то, что сейчас там отказываются от атомной энергетики и угля, потому что это не экологически.

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Что могло бы остановить строительство

Как предположил Фурса, теоретически строительство "Северного потока-2" могла бы остановить победа партии "Зеленых" на выборах в Германии осенью 2021 года.

Если в случае победы они не будут соглашаться с запуском газопровода, то это могло бы помочь Украине. Впрочем, Фурса убежден, что такое развитие событий маловероятно.

Фурса рассказал о строительстве "Северного потока-2": смотрите видео