На Херсонщині росіяни цинічно вдарили по автомобілю волонтерів: є жертва

Російські війська атакували дронами евакуаційний автомобіль у Бериславі, що на Херсонщині. На жаль, внаслідок ворожого удару загинув чоловік, ще троє людей зазнали поранень.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Які наслідки ворожої атаки?

На Херсонщині під ворожий удар потрапили волонтери, які рятували людей від смертельної небезпеки: після влучань їхній транспорт згорів.

Волонтерів і чотирьох жителів евакуювали до більш безпечної громади. Троє з них зазнали поранень, наразі всі вони перебувають під наглядом лікарів.

На жаль, внаслідок удару дрона по автомобілю смертельних травм зазнав чоловік 1982 року народження.

Олександр Прокудін розповів, що волонтери разом із місцевими жителями з 4 лютого не могли виїхати через постійну загрозу ударів російських БпЛА. Лише зараз їх вдалося врятувати завдяки зусиллям українських захисників.

Прошу почути важливе: коли ви відкладаєте евакуацію з небезпечних територій, ви наражаєте на смертельний ризик не лише себе, а й тих, хто потім їде вас рятувати з самого пекла війни,

– написав очільник ОВА.

Прокудін закликав жителів так званої "червоної зони" не зволікати з виїздом і звертатися до обласного контактного центру для подання заявки на евакуацію. Це можна зробити за телефонами 0800 101 102 та 0800 330 951.

Що відбувається на Херсонщині?