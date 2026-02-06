На Херсонщине россияне цинично ударили по автомобилю волонтеров: есть жертва

Российские войска атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе, что на Херсонщине. К сожалению, в результате вражеского удара погиб человек, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Какие последствия вражеской атаки?

На Херсонщине под вражеский удар попали волонтеры, которые спасали людей от смертельной опасности: после попаданий их транспорт сгорел.

Волонтеров и четырех жителей эвакуировали в более безопасную общину. Трое из них получили ранения, сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

К сожалению, в результате удара дрона по автомобилю смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения.

Александр Прокудин рассказал, что волонтеры вместе с местными жителями с 4 февраля не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БпЛА. Только сейчас их удалось спасти благодаря усилиям украинских защитников.

Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию из опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны,

– написал глава ОВА.

Прокудин призвал жителей так называемой "красной зоны" не медлить с выездом и обращаться в областной контактный центр для подачи заявки на эвакуацию. Это можно сделать по телефонам 0800 101 102 и 0800 330 951.

