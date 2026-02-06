Укр Рус
6 февраля, 23:06
На Херсонщине россияне цинично ударили по автомобилю волонтеров: есть жертва

Полина Буянова
Основные тезисы
  • Российские войска атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе, погиб мужчина 1982 года рождения, еще три человека ранены.
  • Александр Прокудин призвал жителей "красной зоны" не медлить с эвакуацией и обращаться за помощью в областной контактный центр.

Российские войска атаковали дронами эвакуационный автомобиль в Бериславе, что на Херсонщине. К сожалению, в результате вражеского удара погиб человек, еще три человека получили ранения.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин.

Какие последствия вражеской атаки?

На Херсонщине под вражеский удар попали волонтеры, которые спасали людей от смертельной опасности: после попаданий их транспорт сгорел.

Волонтеров и четырех жителей эвакуировали в более безопасную общину. Трое из них получили ранения, сейчас все они находятся под наблюдением врачей.

К сожалению, в результате удара дрона по автомобилю смертельные травмы получил мужчина 1982 года рождения.

Александр Прокудин рассказал, что волонтеры вместе с местными жителями с 4 февраля не могли выехать из-за постоянной угрозы ударов российских БпЛА. Только сейчас их удалось спасти благодаря усилиям украинских защитников.

Прошу услышать важное: когда вы откладываете эвакуацию из опасных территорий, вы подвергаете смертельному риску не только себя, но и тех, кто потом едет вас спасать из самого ада войны, 
– написал глава ОВА.

Прокудин призвал жителей так называемой "красной зоны" не медлить с выездом и обращаться в областной контактный центр для подачи заявки на эвакуацию. Это можно сделать по телефонам 0800 101 102 и 0800 330 951.

Что происходит на Херсонщине?

  • В Херсоне семья с двумя детьми подорвалась на российской мине "Лепесток". Врачи диагностировали у пострадавших контузии, взрывные и закрытые черепно-мозговые травмы. 
     

  • Российские войска оставили позиции на острове Алексеевский в Херсонской области после активных штурмовых действий Сил обороны. Отход противника также связывают с низким морально-психологическим состоянием.
     

  • Российские оккупанты обстреляли кафе в Херсоне, в результате чего погибли люди, есть раненые.