Кандидатів на посаду мера Києва стає все більше. Попри це, чинний міський голова Віталій Кличко не полишає першої сходинки. Чому так і чи справді у чинного очільника Києва немає сильних конкурентів – пояснили політологи.

Віталій Кличко залишається мером Києві вже 2 каденції. За цей час він запам'ятався як гучними скандалами, масштабними проєктами, так і смішними ситуаціями. Діяльність київського мера експерти прокоментували суперечливо: з одного боку – облаштували нові парки, сквери, та проклали велодоріжки. Однак проблема скандальних будівництв так і залишилася невирішеною, повідомляє 24 канал.

Що кажуть політологи

Офіційно виборча кампанія ще не стартувала – не всі кандидати розпочали агітацію. Експерти припускають, що, найімовірніше, учасники перегонів все ж змагатимуться між собою за вихід у другий тур з Віталієм Кличком.

Важливо Свіжий рейтинг кандидатів у мери Києва: несподівана нова трійка лідерів

Іншим позитивом для чинного мера є і відсутність бруду. Аналітики зазначили, що саме це виглядає підозріло.

Жоден з олігархів, жоден з конкурентів його не зачіпає негативний піар. Кличко дійсно зміг домовитися зі всіма бенефіціарами, які могли б на нього видавати певну негативну інформацію. Вартість цих домовленостей поки не відома,

– заявив політолог Микола Давидюк.

Політичний експерт Тарас Семенюк зазначив, що Кличко показав за останні 5 років свої менеджерські якості. "Зміни є, люди це бачать і вони порівнюють з альтернативами, які можуть бути", – сказав політолог.

Політологи наголосили, що важливим є й те, хто отримає більшість у Київраді. Там основна боротьба між партією "УДАР" Віталія Кличка і президентською "Слугою народу".

Що відомо про рейтинг кандидатів на мерське крісло

Згідно з опитуванням, яке проводив Центр Разумкова, Кличко має понад 41% підтримки. За ним з великим відривом – Андрій Пальчевський. У нього трохи більше ніж 9%. На третьому місці колишній глава КМДА Олександр Попов – 8%. Що цікаво, саме за каденції Попова "Беркут" побив студентів під стелою у 2013 році. На четвертому місці – Ірина Верещук, у неї трохи більше ніж 6% підтримки. Завершує п'ятірку Сергій Притула – 5,5%.

"Ці показники майже не змінилися з кінцем червня – початком липня, тоді за нього (Кличка – 24 канал) хотіли голосувати 44% серед тих, хто визначився. Не бачимо значної динаміки", – зауважив заступник директора соціологічної служби Центру Разумкова Михайло Міщенко.

Важливо. Паралельне дослідження провела і соціологічна група "Рейтинг". Згідно з їхніми даними, Кличко має 41,7% підтримки. От тільки Сергій Притула – 11,5%, а Верещук – майже 9,5%. З невеликим відривом на сходинці нижче Пальчевський. Перетнув межу у 5% і Гончаренко.



Рейтинг кандидатів у мери Києва / Інфографіка 24 каналу

Політологи пояснили, чому Кличко лідирує у рейтингу: відео