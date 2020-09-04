Держава за час карантину виплатила українцям допомогу по безробіттю в розмірі 7,5 мільярдів гривень. Крім цього, останнім часом зупинилося зростання кількості зареєстрованих безробітних.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

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Мінекономіки також повідомило, що наразі в Україні відсутня заборгованість щодо виплати допомоги з безробіття.

Ще 2 мільярди 300 тисяч гривень уряд виплатив частково безробітним. Ця програма дозволила зберегти 380 тисяч робочих місць. Адже людей не звільняли, а компенсацію за період карантину взяла на себе держава.

Загалом від початку року понад 409 тисяч українців були працевлаштовані. За період карантину роботу отримали 262 тисячі громадян. Зокрема:

у сільському господарстві – 45% від усіх працевлаштованих;

у переробній промисловості – 14%;

у сфері торгівлі – 13%.

Як змінився рівень безробіття в Україні за час карантину

Карантин в Україні призвів до збільшення рівня безробіття. Через введення обмежувальних заходів, офіційно без роботи залишились майже пів мільйона осіб. Це на 73 % більше, ніж станом на початок вересня 2019 року.

Загалом, статус безробітних мають майже 488 тисяч українців, а допомогу отримують 411 тисяч осіб. Такі дані називають у Державній службі зайнятості.