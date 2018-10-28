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      Біля посольства Нідерландів у Києві спалахнула пожежа: фото та відео

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      Масштабна пожежа спалахнула у Києві
      Масштабна пожежа спалахнула у Києві / Фото із соцмереж

      На Контрактовій площі у Києві поруч з посольством Нідерландів спалахнула пожежа.

      Вогонь спалахнув поруч з посольством Нідерландів та найстарішим житловим будинком Києва на площі Контрактовій, 7.

      Дивіться також: У Києві горить кіоск: моторошні відео з місця події

      Журналіст видання "Українська правда" вів пряму трансляцію з місця пожежі.

      Гасити вогонь власними силами до приїзду пожежників взялись мешканці прилеглих будинків.

      Їм вдалось вибити двері у прибудоване приміщення, де спалахнув вогонь.

      Дивіться відео пожежі біля посольства Нідерландів у Києві: 

      Яке пише видання "Інформатор", спалахнули пластикові контейнери зі сміттям.

      Київ поділ пожежа
      У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа

      Пожежа Київ поділ
      Пожежу на Подолі було видно з інших районів Києва
       

      Приблизно о 13:35 вогонь вдалось загасити.

      Теги: Новини України Пожежа Новини Києва
      Джерело: 24 Канал
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