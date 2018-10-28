Біля посольства Нідерландів у Києві спалахнула пожежа: фото та відео
На Контрактовій площі у Києві поруч з посольством Нідерландів спалахнула пожежа.
Вогонь спалахнув поруч з посольством Нідерландів та найстарішим житловим будинком Києва на площі Контрактовій, 7.
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Журналіст видання "Українська правда" вів пряму трансляцію з місця пожежі.
Гасити вогонь власними силами до приїзду пожежників взялись мешканці прилеглих будинків.
Їм вдалось вибити двері у прибудоване приміщення, де спалахнув вогонь.
Дивіться відео пожежі біля посольства Нідерландів у Києві:
Яке пише видання "Інформатор", спалахнули пластикові контейнери зі сміттям.
У Києві на Подолі спалахнула масштабна пожежа
Пожежу на Подолі було видно з інших районів Києва
Приблизно о 13:35 вогонь вдалось загасити.