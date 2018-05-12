Бізнес на користь планети: як заробляти на альтернативній енергетиці

30 тисяч гривень на місяць – стільки можна заробити за те, що світить сонце. Для цього потрібно просто встановити сонячні батареї на даху будинку – і продавати енергію державі за зеленим тарифом.

Все нібито дуже просто. Купуєте сонячні батареї, виробляєте енергію, а держава зобов’язана у вас придбати її залишки. Проте є і нюанс, прибуток ви відчуєте не одразу.

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Відбувається процес окупності, так вони будуть отримувати зелений тариф, але не можна сказати, що вони на цьому вже заробляють. Але через 6-7 років вони можуть сказати вільно: о чудово ми тепер не оплатимо нашому двірнику тому що у нас є сонячна панель,

– сказав заступник директора Європейсько-українського енергетичного агентства Олександра Гуменюк.

З кожним роком використання зеленого тарифу стає популярнішим каже голова Держенергоефективності, Сергій Савчук. Адже держава закуповує електроенергію по завищеній ціні. Адже один кіловат енергії ми купуємо за одну гривню, а за зеленим тарифом можемо продавати за 5-6 гривень, залежно від курсу. Адже тариф встановлений у євроцентах.



Панелі можна використовувати до 20 років. Доглядати їх не складно. Головне вчасно протирати від пилу. Діятиме тариф до 2030 року, потім його переглянуть. Саме до цього часу, Україна пообіцяла, збільшити загальну частку відновлюваної енергетики до 20% від усього енергоринку. А до 2050 року до 90 відсотків.