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      Bloomberg опублікував рейтинг інноваційних економік світу: яке місце посіла Україна

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      Рейтинг інноваційних економік світу / 5.ua

      Видання Bloomberg опублікувало рейтинг інноваційних економік світу. Україна посіла 56 місце із 60 можливих.

      Для аналізу видання Bloomberg обрало країни Європи, Північної Америки та Азії.

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      Як складають рейтинг

      Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках.

      Індекс враховує також якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні.

      Які результати

      Вперше за 6 років Німеччина посунула Південну Корею та посіла перше місце в рейтингу, набравши 88,21 бала. Другу та третю позиції зайняли Південна Корея та Сінгапур.

      До 5 найпрогресивніших економік також увійшли Швейцарія та Швеція.

      Польща посіла 25 місце, а Росія – 26. 

      До речі: Які продукти стали дорожчі, а які дешевші: інфографіка

      10 найбільш прогресивних економік світу:

      1. Німеччина;
      2. Південна Корея;
      3. Сінгапур;
      4. Швейцарія;
      5. Швеція;
      6. Ізраїль;
      7. Фінляндія;
      8. Данія;
      9. США;
      10. Франція.

      Україна у рейтингу 56. Після неї – В’єтнам, Єгипет, Казахстан та Макао.

      Довідка. Минулого року Україна у рейтингу Bloomberg посіла 53 місце.

      Зауважимо, що видання The Economist опублікувало рейтинг найбільш недооцінених валют у світі. Україна опинилася на 50 місці з 56 можливих. Британські економісти вважають, що курс української гривні повинен бути на рівні 10,05 за долар. Більше – тут.

      курс гривні до долара роки курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Новини України дослідження Швейцарія Швеція Південна Корея Сінгапур
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