Bloomberg опублікував рейтинг інноваційних економік світу: яке місце посіла Україна

Видання Bloomberg опублікувало рейтинг інноваційних економік світу. Україна посіла 56 місце із 60 можливих.

Для аналізу видання Bloomberg обрало країни Європи, Північної Америки та Азії.

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Як складають рейтинг

Рейтинг інноваційних економік розраховується на підставі інформації про інтенсивність досліджень та розробок, виробництво інноваційних послуг та товарів, продуктивність праці, активність патентної діяльності та інших показниках.

Індекс враховує також якість освіти та концентрацію високотехнологічних компаній у тій чи іншій країні.

Які результати

Вперше за 6 років Німеччина посунула Південну Корею та посіла перше місце в рейтингу, набравши 88,21 бала. Другу та третю позиції зайняли Південна Корея та Сінгапур.

До 5 найпрогресивніших економік також увійшли Швейцарія та Швеція.

Польща посіла 25 місце, а Росія – 26.

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10 найбільш прогресивних економік світу:

Німеччина; Південна Корея; Сінгапур; Швейцарія; Швеція; Ізраїль; Фінляндія; Данія; США; Франція.

Україна у рейтингу 56. Після неї – В’єтнам, Єгипет, Казахстан та Макао.

Довідка. Минулого року Україна у рейтингу Bloomberg посіла 53 місце.

Зауважимо, що видання The Economist опублікувало рейтинг найбільш недооцінених валют у світі. Україна опинилася на 50 місці з 56 можливих. Британські економісти вважають, що курс української гривні повинен бути на рівні 10,05 за долар. Більше – тут.



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