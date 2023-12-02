"Зброя експериментальна": чому насправді передачу GLSDB переносять на 2024 рік
Реактивні бомби GLSDB, які можуть завдавати ударів на відстані до 160 кілометрів, не надішлють до України до кінця 2023 року. Першу велику партію варто очікувати навесні наступного року.
Перенести відправку у Сполучених Штатах були змушені через технічні причини. Військовий експерт, екскомандир роти батальйону "Айдар" Євген Дикий розповів 24 Каналу, що річ у недотриманні термінів випробування зброї.
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Головна причина перенесення відправки
Сполучені Штати Америки на наступний рік переносять передачу Україні далекобійних бомб GLSDB з GPS-наведенням. Однак проблема зовсім не у політичних рішеннях чи проблемах.
Ця система експериментальна, її взагалі, можна сказати не існує. Вона щойно розроблена, і ми будемо її першими користувачами у світі, навіть американська армія її ще не отримувала,
– наголосив Євген Дикий.
Як це трапляється зазвичай, при випробуванні нової зброї всіх термінів не дотримуються. GLSDB мали бути випробувані на полігонах влітку 2023 року, а вже восени їх мали б постачати Україні.
"Насправді лише зараз почалися полігонні випробування. За американськими нормативами вони займають кілька місяців до того, як зброя буде визнана достатньо безпечною і її можна давати в руки військовим", – пояснив військовий експерт.
В американських виданнях повідомляють, що основний масив бомб передадуть навесні 2024 року. Екскомандир "Айдару" обережно припустив, що, можливо, такі формулювання означають, що якусь частину зброї вже ризикнули передати в Україну. Однак це лише припущення.
Євген Дикий про затримку в постачання GLSDB: дивіться відео
Назагал варто розуміти, що фактично усі країни, які зараз активно розпочали займатись виробленням озброєння не вкладаються у визначені терміни розробок.
Військова допомога від США: останні новини
- На пресконференції в рамках засідання Ради Україна – НАТО у Брюсселі державний секретар США Ентоні Блінкен наголосив, що його країна допомагатиме Україні до переможного кінця. Він також вважає, що Росія не піде на мирні перемовини.
- Координатор Ради національної безпеки США Джона Кірбі повідомив, що взимку 2023 – 2024 року Сполучені Штати зосередяться на трьох основних напрямках допомоги Україні. Мовиться про посилення можливостей української протиповітряної оборони, зміцнення енергетичної інфраструктури та передачу резервного обладнання (промислові генератори, автотрансформатори тощо).
- Варто також зауважити, що у Міністерстві оборони США заявили про активізацію оборонної промисловості через повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Зокрема, від 24 лютого 2022 року Сполучені Штати виділили близько 44 мільярдів доларів на допомогу Україні.