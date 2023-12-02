"Оружие экспериментальное": почему на самом деле передачу GLSDB переносят на 2024 год

Реактивные бомбы GLSDB, которые могут наносить удары на расстоянии до 160 километров, не пришлют в Украину до конца 2023 года. Первую крупную партию следует ожидать весной следующего года.

Перенести отправку в Соединенных Штатах были вынуждены по техническим причинам. Военный эксперт, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий рассказал 24 Каналу, что дело в несоблюдении сроков испытания оружия

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Главная причина переноса отправки

Соединенные Штаты Америки на следующий год переносят передачу Украине дальнобойных бомб GLSDB с GPS-наведением. Однако проблема отнюдь не в политических решениях или проблемах.

Эта система экспериментальная, ее вообще можно сказать не существует. Она только разработана, и мы будем ее первыми пользователями в мире, даже американская армия ее еще не получала,

– подчеркнул Евгений Дикий.

Как это случается обычно, при испытании нового оружия все сроки не соблюдаются. GLSDB должны были испытать на полигонах летом 2023 года, а уже осенью их должны были поставлять Украине.

"На самом деле только сейчас начались полигонные испытания. По американским нормативам они занимают несколько месяцев до того, как оружие будет признано достаточно безопасным, и его можно давать в руки военным", – пояснил военный эксперт.

В американских изданиях сообщают, что основную массив бомб передадут весной 2024 года. Экс-командир "Айдара" осторожно предположил, что, возможно, такие формулировки означают, что часть оружия рискнули уже передать в Украину. Однако это только предположение.

Евгений Дикий о задержке в поставках GLSDB: смотрите видео

В целом следует понимать, что фактически все страны, которые сейчас активно начали заниматься производством вооружения, не вкладываются в определенные сроки разработок.

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