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      Борги українців за комуналку в перший місяць карантину скоротилися: цікаві деталі

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      Українці у березні повернули 633 мільйони боргів за комуналку
      Українці у березні повернули 633 мільйони боргів за комуналку / zik.ua

      Держстат опублікував свіжі дані щодо заборгованості українців за комунальні послуги у березні 2020 року – першого місяця карантину, коли українці залишилися вдома. Цікаво, що у березні українці оплатили за комунальні послуги більше, ніж їм було нараховано.

      Загалом у березні українці заплатили за компослуги 16 мільярдів 336 мільйонів гривень. Такі дані наводить Державна служба статистики.

      Цікаво Комуналка під час карантину: на які послуги діють пом'якшення

      Разом з тим всього українцям у березні до сплати нарахували 15 мільярдів 703 мільйони гривень. Це означає, що попри карантин, громадяни повернули ще 633 мільйони гривень боргів за попередні місяці.

      Станом на 31 березня українці досі винні близько 66 мільярдів гривень:

      • 27,3 мільярда гривень – за газ;
      • 22,3 мільярда гривень – за тепло та гарячу воду;
      • 5,7 мільярда гривень – за електроенергію;
      • 5 мільярдів гривень – за холодну воду;
      • 4,7 мільярда гривень – за управління будинком;
      • 900 мільйонів гривень – за вивезення сміття.

      Що відомо про карантин в Україні?Його запровадили з 12 березня й нині він продовжений до 11 травня. Втім це не означає, що вже 12 травня Україна повністю вийде з карантину. Найімовірніше, у цей день лише знімуть або послаблять частину обмежень.

      карантин в Україні, як зніматимуть
      Як Україна буде виходити з карантину / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Держкомстат Карантин в Україні 2020 Комунальні послуги Новини України
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