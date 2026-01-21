"Дружній вогонь" і хаос: на Харківщині росіяни обстрілюють самі себе

Командування противника не може налагодити взаємозвʼязок між підрозділами. Це призводить до хаосу та ударах по своїх.

Зокрема такі випадки фіксують на Харківщині. Про це повідомляє ОТУ "Харків".

Читайте також Росію атакували майже 100 дронів, але по будинку в Адигеї, імовірно, вдарила власна ракета ППО

Чому окупанти діляться "дружнім вогнем"?

У смугах відповідальності 16 армійського корпусу в районі Синельникового росіяни не знатні налагодити взаємостосунки між підрозділами. Через це бійці 82-го мотострілецького полку 69-ї дивізії часто потрапляють під "дружній вогонь" один одного. Це призводить до хаосу.

"Під час одночасного виходу бійців 1 та 3 батальйонів на одну та ту ж позицію зафіксовано двох "300-х" (поранених)", – зазначено в повідомлені.

Крім того, 1 мотострілецький батальйон окупантів перебуває під постійними артилерійськими обстрілами та ударами безпілотників.

Штурмові групи дезорієнтовані, плутають маршрути, кидають поранених і відкривають вогонь по власних дронах

– йдеться в повідомленні

До того ж за добу, станом на 21 січня, противник 231 раз обстріляли наші населені пункти та позиції військових 16-го корпусу СОУ, здійснивши 6 авіаударів і залучивши 80 дронів-камікадзе.

Однак окупанти зазнали серйозних збитків, втративши 70 військовослужбовців та 88 одиниць військового озброєння й техніки:

6 одиниць автомобільної техніки;

5 одиниць спеціальної техніки;

1 броньовану машину;

73 безпілотників;

3 артилерійських систем.

Окрім цього, уражено 35 укриттів для ворожого особового складу (6 знищено).

Незважаючи ні на що, Сили оборони України контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування ворога.

Яка ситуація на фронті?