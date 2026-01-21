"Дружественный огонь" и хаос: на Харьковщине россияне обстреливают сами себя

Укр Рус
21 января, 15:17
Екатерина Попик
Основные тезисы
  • Российские оккупанты не могут наладить взаимосвязь между подразделениями, что приводит к обстрелам своих позиций.
  • Силы обороны Украины контролируют ситуацию и ведут активные боевые действия, уничтожая вражеские дроны и технику.

Командование противника не может наладить взаимосвязь между подразделениями. Это приводит к хаосу и ударам по своим.

В частности такие случаи фиксируют на Харьковщине. Об этом сообщает ОТГ "Харьков".

Почему оккупанты делятся "дружественным огнем"?

В полосах ответственности 16 армейского корпуса в районе Синельниково россияне не знатные наладить взаимоотношения между подразделениями. Из-за этого бойцы 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии часто попадают под "дружественный огонь" друг друга. Это приводит к хаосу.

"Во время одновременного выхода бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано двух "300-х" (раненых)", – указано в сообщении.

Кроме того, 1 мотострелковый батальон оккупантов находится под постоянными артиллерийскими обстрелами и ударами беспилотников.

Штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам
– говорится в сообщении

К тому же, за сутки, по состоянию на 21 января, противник 231 раз обстреляли наши населенные пункты и позиции военных 16-го корпуса СОУ, осуществив 6 авиаударов и привлекая 80 дронов-камикадзе.

Однако оккупанты понесли серьезные убытки, потеряв 70 военнослужащих и 88 единиц военного вооружения и техники:

  • 6 единиц автомобильной техники;
  • 5 единиц специальной техники;
  • 1 бронированную машину;
  • 73 беспилотников;
  • 3 артиллерийских систем.

Кроме этого, поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).

Несмотря ни на что, Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию врага.

Какова ситуация на фронте?

  • Украинские войска сформировали так называемую тактическую "зону поражения" вблизи Купянска. Она фактически лишает российские подразделения возможности применять технику на расстоянии примерно 20 – 25 километров от линии боевого соприкосновения, а пехоту - на расстоянии до одного километра.
  • В то время на Запорожье вечером 20 января раздались взрывы, там работала ПВО. К сожалению, в результате чего погибло 3 человека и повреждены частные дома. На утро 21 января стало известно о новом обстреле города.
  • Также галицкие десантники уничтожили российский разведывательный дрон "Форпост" стоимостью 7,5 миллионов долларов над Сумской областью. Это уже второй "Форпост", уничтожен зенитчиками 80-й бригады, первый был сбит летом 2025 года.