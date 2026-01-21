"Дружественный огонь" и хаос: на Харьковщине россияне обстреливают сами себя
- Российские оккупанты не могут наладить взаимосвязь между подразделениями, что приводит к обстрелам своих позиций.
- Силы обороны Украины контролируют ситуацию и ведут активные боевые действия, уничтожая вражеские дроны и технику.
Командование противника не может наладить взаимосвязь между подразделениями. Это приводит к хаосу и ударам по своим.
В частности такие случаи фиксируют на Харьковщине. Об этом сообщает ОТГ "Харьков".
Почему оккупанты делятся "дружественным огнем"?
В полосах ответственности 16 армейского корпуса в районе Синельниково россияне не знатные наладить взаимоотношения между подразделениями. Из-за этого бойцы 82-го мотострелкового полка 69-й дивизии часто попадают под "дружественный огонь" друг друга. Это приводит к хаосу.
"Во время одновременного выхода бойцов 1 и 3 батальонов на одну и ту же позицию зафиксировано двух "300-х" (раненых)", – указано в сообщении.
Кроме того, 1 мотострелковый батальон оккупантов находится под постоянными артиллерийскими обстрелами и ударами беспилотников.
Штурмовые группы дезориентированы, путают маршруты, бросают раненых и открывают огонь по собственным дронам
– говорится в сообщении
К тому же, за сутки, по состоянию на 21 января, противник 231 раз обстреляли наши населенные пункты и позиции военных 16-го корпуса СОУ, осуществив 6 авиаударов и привлекая 80 дронов-камикадзе.
Однако оккупанты понесли серьезные убытки, потеряв 70 военнослужащих и 88 единиц военного вооружения и техники:
- 6 единиц автомобильной техники;
- 5 единиц специальной техники;
- 1 бронированную машину;
- 73 беспилотников;
- 3 артиллерийских систем.
Кроме этого, поражено 35 укрытий для вражеского личного состава (6 уничтожено).
Несмотря ни на что, Силы обороны Украины контролируют ситуацию и продолжают выполнять задачи по отпору и сдерживанию врага.
Какова ситуация на фронте?
- Украинские войска сформировали так называемую тактическую "зону поражения" вблизи Купянска. Она фактически лишает российские подразделения возможности применять технику на расстоянии примерно 20 – 25 километров от линии боевого соприкосновения, а пехоту - на расстоянии до одного километра.
- В то время на Запорожье вечером 20 января раздались взрывы, там работала ПВО. К сожалению, в результате чего погибло 3 человека и повреждены частные дома. На утро 21 января стало известно о новом обстреле города.
- Также галицкие десантники уничтожили российский разведывательный дрон "Форпост" стоимостью 7,5 миллионов долларов над Сумской областью. Это уже второй "Форпост", уничтожен зенитчиками 80-й бригады, первый был сбит летом 2025 года.