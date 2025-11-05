"Брудний" метод: полковник запасу попередив про можливі провокації в Покровську

В тил українських військ у Покровську російські окупанти заходили у цивільному одязі. Згодом накопичувалися у місті під виглядом мирного населення, а потім починали бойові дії. Єдиний варіант протидіяти такому – відкрити вогонь.

Про це в інтерв'ю 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, військовий експерт та льотчик-інструктор Роман Світан, прогнозуючи, що ворог може знову вдатися до такого методу, запустити спочатку своїх солдатів під виглядом цивільних, а коли по них почнуть стріляти, то зафільмувати це і подати, як те, що СОУ начебто б'ють по мирних людях.

Вкиди росіян: на яку аудиторію будуть націлені?

Військовий експерт наголосив, що всі можливі варіанти провокацій, до який може вдатися ворог, слід обговорювати в інформаційній площині, аби попередити такі дії росіян. Світан нагадав, що російський ЦІПСО досі просуває тему про "розп'ятого хлопчика", хоча це фейк.

Це для них розхідний матеріал, яким вони можуть пожертвувати. Спеціально поставлять їм завдання переодягтися в цивільний одяг і просочитися. У Покровську зараз декілька сотень таких російських груп, ГУР їх буде зачищати,

– озвучив Світан.

Це непросте завдання, оскільки ці російські групи в одязі цивільних. Вони у такий спосіб маскувалися й пробиралися в місто. Зі слів полковника запасу ЗСУ, сьогодні вже особливої уваги на російські вкиди ніхто не звертатиме. Якщо противник спробуює вчинити провокації, зняти про це відео, то спрямує на свого внутрішнього споживача – російське суспільство.

Робитимуть це для того, аби якось відбілити цю геноцидну війну проти українського народу,

– пояснив Світан.

До відома! У ГУР повідомили, що продовжують операцію в одному з важливих для забезпечення фронтової логістики районах Покровська. Після успішної десантної операції до спецпризначенців, які зайняли визначені рубежі, доєдналися додаткові сили спецпідрозділу, пробивши наземний коридор.

