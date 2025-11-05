"Грязный" метод: полковник запаса предупредил о возможных провокациях в Покровске

В тыл украинских войск в Покровске российские оккупанты заходили в гражданской одежде. Впоследствии накапливались в городе под видом мирного населения, а затем начинали боевые действия. Единственный вариант противодействовать такому – открыть огонь.

Об этом в интервью 24 Каналу отметил полковник запаса ВСУ, военный эксперт и летчик-инструктор Роман Свитан, прогнозируя, что враг может снова прибегнуть к такому методу, запустить сначала своих солдат под видом гражданских, а когда по ним начнут стрелять, то заснять это и подать, как то, что СОУ вроде бы бьют по мирным людям.

Смотрите также Возле Покровска российское командование приказало расстреливать женщин-военнослужащих

Вбросы россиян: на какую аудиторию будут нацелены?

Военный эксперт отметил, что все возможные варианты провокаций, к которым может прибегнуть враг, следует обсуждать в информационной плоскости, чтобы предупредить такие действия россиян. Свитан напомнил, что российский ЦИПСО до сих пор продвигает тему о "распятом мальчике", хотя это фейк.

Это для них расходный материал, которым они могут пожертвовать. Специально поставят им задачу переодеться в гражданскую одежду и просочиться. В Покровске сейчас несколько сотен таких российских групп, ГУР их будет зачищать,

– озвучил Свитан.

Это непростая задача, поскольку эти российские группы в одежде гражданских. Они таким образом маскировались и пробирались в город. По словам полковника запаса ВСУ, сегодня уже особого внимания на российские вбросы никто не будет обращать. Если противник попытается совершить провокации, снять об этом видео, то направит на своего внутреннего потребителя – российское общество.

Будут делать это для того, чтобы как-то отбелить эту геноцидную войну против украинского народа,

– объяснил Свитан.

Ситуация возле Покровска: смотрите на карте

К сведению! В ГУР сообщили, что продолжают операцию в одном из важных для обеспечения фронтовой логистики районах Покровска. После успешной десантной операции к спецназовцам, которые заняли определенные рубежи, присоединились дополнительные силы спецподразделения, пробив наземный коридор.

Коротко о том, что происходит в Покровске: