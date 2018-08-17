Бренд H&M відкриє другий магазин в Києві: відома дата

Шведський бренд одягу H&M, менш відомий як Hennes & Mauritz, не планує зупинятись на відкритті одного магазину. Представники фірми анонсували, що в Україні з'явиться ще один бутик.

Бренд H&M анонсував відкриття другого фірмового магазину. Станеться це у жовтні 2018 року в торговому центрі Sky Mal, повідомляє Buro 24/7.

Читайте також: H&M в Україні: що варто знати про бренд

За словами генерального директора бренду Домініка Фонтачіно, Київ стане не єдиним містом, в якому буде розташовано магазини H&M.

Про інших магазинів ми розповімо трішки пізніше, але ми знаємо, що Україна – величезний важливий ринок. Ми придивляємося до інших локацій в Києві і, звичайно ж, в інших містах. Одеса, Львів – у вас багато мегаполісів,

– розповів Домінік Фонтачіно.

До слова, завтра, 18 серпня, у Києві відбудеться урочисте відкриття магазину H&M в торговому центрі Lavina Mall. Це буде перший бутик цього бренду в Україні. З нагоди знакової події у столиці відбулася розкішна вечірка, на яку завітало чимало представників українського шоу-бізнесу.