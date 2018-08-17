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ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27 ОБВАЛ МОСТУ В ГЕНУЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Бренд H&M відкриє другий магазин в Києві: відома дата

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Відкриття H&M в Києві
Відкриття H&M в Києві

Шведський бренд одягу H&M, менш відомий як Hennes & Mauritz, не планує зупинятись на відкритті одного магазину. Представники фірми анонсували, що в Україні з'явиться ще один бутик.

Бренд H&M анонсував відкриття другого фірмового магазину. Станеться це у жовтні 2018 року в торговому центрі Sky Mal, повідомляє Buro 24/7. 

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За словами генерального директора бренду Домініка Фонтачіно, Київ стане не єдиним містом, в якому буде розташовано магазини H&M. 

Про інших магазинів ми розповімо трішки пізніше, але ми знаємо, що Україна – величезний важливий ринок. Ми придивляємося до інших локацій в Києві і, звичайно ж, в інших містах. Одеса, Львів – у вас багато мегаполісів, 
– розповів Домінік Фонтачіно.

До слова, завтра, 18 серпня, у Києві відбудеться урочисте відкриття магазину H&M в торговому центрі Lavina Mall. Це буде перший бутик цього бренду в Україні. З нагоди знакової події у столиці відбулася розкішна вечірка, на яку завітало чимало представників українського шоу-бізнесу. 

Теги: LifeStyle Стиль і мода H&M Мода Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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