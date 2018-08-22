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Бренд ОККО в Криму відсутній, – у компанії відповіли на обшуки СБУ

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АЗС ОККО
АЗС ОККО / beztabu.net

У вівторок, 21 серпня, співробітники Служби безпеки влаштували обшуки в офісах компанії "Галнафтогаз" (власник мережі АЗС ОККО) у Києві та Львові. Однією з підстав для обшуку, за словами силовиків, є діяльність мережі на окупованих територіях та в анексованому Криму, однак в компанії цей факт спростовують.

Про це заявив президент концерну "Галнафтогаз" Віталій Антонов на прес-конференції у середу, 22 серпня, повідомляє кореспондент 24 Каналу.

За його словами, на окупованій території Донеччини та Луганщини у компанії було 25 заправок, 2 з яких бойовики підірвали, а про решту 23 в "Галнафтогазу" немає жодних даних.

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Щодо ситуації з мережею АЗС в Криму, то, за словами Антонова, бренд ОККО на анексованому півострові відсутній – концерн туди нічого не постачає і не проводить жодних фінансових операцій. Самі АЗС працюють, однак ліцензійну угоду було розірвано.

За словами віце-президента "Галнафтогазу" Василя Даниляка, компанія поки не продала АЗС на анексованому півострові, оскільки компанія не впевнена в легітимності продажу кримських активів.

До нас були неодноразово такі пропозиції від різних компаній, але оскільки наша компанія не має остаточної відповіді на питання легітимності продажу цих активів, ми припинили будь-які переговори з цього питання, – зазначив він.

За словами Даниляка, "Галнафтогаз" звернувся до європейських юристів для того, щоб вирішити, чи не порушує компанія європейське санкційне законодавство.

У свою чергу, керуючий директор ЄБРР (Східна Європа та Кавказ) Франсіс Маліж закликав українську владу розслідувати звинувачення щодо "Галнафтогаз" цивілізовано і висловив готовність банку співпрацювати з тим, щоб "докопатися до істини".

"Звинувачення, які вчора почалися в сторону компанії, безумовно, заслуговують на увагу, але ми закликаємо конструктивно розібратися в них. Якщо під ними щось криється, то розбиратися в суті потрібно, перш за все, цивілізованим шляхом, а не таким чином, як ми бачили вчора", – підкреслив Маліж.

Нагадаємо, що мажоритарним акціонером компанії є Віталій Антонов, а одним із міноритарних – Європейський банк реконструкції та розвитку, що вже свідчить про прозорість бізнесу. Тому обшуки більше схожі на звичайні спроби взяти під свій контроль бізнес. Наприклад, раніше за схожою схемою правоохоронці обшукували "Нову пошту", однак згодом справа "розвалилась", не дійшовши до суду.

Теги: Новини України СБУ Нафта
Джерело: 24 Канал
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