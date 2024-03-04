Зміна правил бронювання від мобілізації: у Кабміні розкрили деталі

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що уряд розробляє нову систему бронювання від мобілізації. Він вказав, що критично важливим для економіки підприємствам залишать пріоритет у системі бронювання, але розглядаються можливості надання додаткових переваг підприємствам, які сприяють наповненню державного бюджету.

Зміни у бронюванні потрібні, тому що держава покладається виключно на власні надходження для утримання армії. Про це під час пресконференції повідомив Шмигаль, передає 24 Канал.

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Що розповів прем'єр

Денис Шмигаль розповів, що наразі уряд працює над новою системою бронювання від мобілізації. За його словами, потрібно враховувати той факт, щоб насамперед були заброньовані люди, які працюють на критичних підприємствах, що забезпечують життєдіяльність країни.

Пріоритетні працівники підприємств для бронювання:

забезпечують життєдіяльність країни;

належать до критичних галузей економіки;

несуть вагоме податкове навантаження;

отримують офіційну зарплату на рівні середньої або вище середньої по галузі.

Він аргументував необхідність змін у системі бронювання, пояснюючи, що держава повністю залежить від власних фінансових ресурсів для фінансування потреб армії.

Сплату податків ми вже рахували. А загалом співвідношення має бути таким: не менше ніж один до восьми. Тобто восьмеро працюючих людей мають забезпечувати одну людину, яка захищає та ризикує своїм життям на фронті,

– сказав Шмигаль.

Прем'єр зауважив, що усі громадяни мають або захищати державу, або працювати та наповнювати держбюджет.

Бронювання від мобілізації: що відомо