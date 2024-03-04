Изменение правил бронирования от мобилизации: в Кабмине раскрыли детали

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство разрабатывает новую систему бронирования от мобилизации. Он указал, что критически важным для экономики предприятиям оставят приоритет в системе бронирования, но рассматриваются возможности предоставления дополнительных преимуществ предприятиям, которые способствуют наполнению государственного бюджета.

Изменения в бронировании нужны, потому что государство полагается исключительно на собственные поступления для содержания армии. Об этом во время пресс-конференции сообщил Шмыгаль, передает 24 Канал.

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Что рассказал премьер

Денис Шмыгаль рассказал, что сейчас правительство работает над новой системой бронирования от мобилизации. По его словам, нужно учитывать тот факт, чтобы прежде всего были забронированы люди, которые работают на критических предприятиях, обеспечивающих жизнедеятельность страны.

Дополнительно рассматриваются аспекты уплаты налогов и уровня официальных зарплат, которые для бронирования должны соответствовать среднему или превышать его.

Он аргументировал необходимость изменений в системе бронирования, объясняя, что государство полностью зависит от собственных финансовых ресурсов для финансирования потребностей армии.

Уплату налогов мы уже считали. А в целом соотношение должно быть таким: не менее чем один к восьми. То есть восемь работающих людей должны обеспечивать одного человека, который защищает и рискует своей жизнью на фронте,

– сказал Шмыгаль.

Бронирование от мобилизации: что известно