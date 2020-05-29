У Броварах сталася масова стрілянина: є затримані й поранені – фото, відео

У місті Бровари, що на Київщині, вранці 29 травня сталася масова стрілянина. У ній взяли участь приблизно сто людей, які займаються пасажирськими перевезеннями. Поліція затримала десятьох учасників інциденту. Відомо про щонайменше трьох поранених.

Масова стрілянина у Броварах

Про масовий конфлікт зі стріляниною вранці 29 травня у Броварах повідомляє у фейсбуці пресслужба поліції Київщини.

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За попередньою інформацією, інцидент стався між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками,

– йдеться у повідомленні.

У ньому брали участь приблизно 100 людей.

Повідомлення про стрілянину у Броварах надійшло у поліцію о 7:15. Правоохоронці оперативно прибули на місце інциденту. Вони затримали 10 людей зі зброєю. Їх доправили до Броварського відділу поліції. Наразі інформація щодо потерпілих уточнюється.

Що відомо про затриманих

За інформацією поліції, ними виявилися "гості", які прибули з інших регіонів України. Наразі триває огляд місця події, встановлюють інших учасників, обставини та причини інциденту.

На місці поліцейські вилучили зброю.

За фактом хуліганства поліція відкрила кримінальне провадження.

Що кажуть у МВС

Арсен Аваков у твіттері назвав перестрілку в Броварах відгомоном корупції визначення квот перевізників, залучення банд у боротьбі за маршрути.

10 затриманих вже, масові затримання тривають. Виконавчі органи Києва та області зобов’язані – прогнило у вас, – написав Аваков.

Та додав, що систему "будуть лікувати".

Заступник глав МВС України Антон Геращенко у фейсбуці повідомив про поранених у результаті перестрілки.

Троє учасників кримінальних розборок отримали поранення з травматичної зброї,

– написав Геращенко.

За його словами, перестрілка "стала результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами з боку чиновників, що відповідають за цей напрям в Київській області".

Геращенко також додав, що у затриманих вилучили значну кількість мисливської та травматичної вогнепальної зброї.

У Броварах сталася масова стрілянина

Масова стрілянина у Броварах: дивіться відео