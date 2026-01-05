У Буданова буде чимало випробувань на посаді глави ОП, – Politico
- Кирило Буданов призначений главою ОП, замінивши Андрія Єрмака, що стало однією з найбільших політичних змін під час війни.
- Буданов має високий рівень довіри в суспільстві та очікується, що його прихід зменшить концентрацію влади в ОП і покращить комунікацію між державними структурами.
Володимир Зеленський призначив колишнього керівника ГУР Кирила Буданова главою ОП. Як пише ЗМІ, разом з посадою він отримав тиск від суспільства через недовіру до Банкової.
Зміна очільника ОП може свідчити про зміни у функціонуванні самого Офісу Президента. Про це пише 24 Канал з посиланням на Politico.
Що може чекати на нового главу ОП?
Як пише ЗМІ, відставка Андрія Єрмака стала однією з найбільших політичних змін за час повномасштабної війни. Його вплив у владі був настільки значним, що його часто називали "співпрезидентом". Однак розслідування у сфері енергетики та обшуки, пов’язані з його оточенням, призвели до втрати підтримки навіть серед депутатів президентської фракції.
Новий очільник Офісу Президента отримує посаду в надзвичайно складний момент. Україна перебуває під посиленим тиском на фронті, стикається з дефіцитом особового складу, масованими атаками на енергетичну інфраструктуру та порти, а також із жорсткою позицією Росії щодо будь-яких мирних домовленостей. Додатковим викликом залишається напружений діалог зі США, де президент Дональд Трамп дедалі частіше наполягає на компромісах, неприйнятних для Києва.
Що може змінити прихід Буданова в Офіс Президента?
Кирило Буданов має високий рівень довіри в суспільстві, сформований завдяки резонансним операціям української розвідки, ударам по військових об'єктах Росії та диверсійним місіям на тимчасово окупованих територіях. Він відомий не лише як стратег, а й як офіцер, який особисто брав участь у бойових операціях і неодноразово ставав мішенню для російських спецслужб.
Експерти та політики очікують, що з приходом Буданова зменшиться надмірна концентрація влади в ОП та покращиться комунікація між Банковою, парламентом і суспільством. Водночас у Верховній Раді не виключають, що це призначення може мати й довгостроковий політичний підтекст.
Чи зможе Буданов виправдати високі очікування та стати фігурою, яка стабілізує внутрішню політику в умовах війни, стане зрозуміло вже найближчим часом,
– пише Politico.
Що відомо про нові призначення Зеленського?
Володимир Зеленський повідомив про початок масштабного оновлення в Україні, яке охопить як систему влади, так і силові структури. За його словами, у січні стартують реформи та кадрові ротації в ДБР, а після оновлення оборонного сектору заплановані зміни й у ЗСУ.
Після призначення Буданова Головне управління розвідки Міноборони очолить керівник Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Зміни відбулися і в ДПСУ. Володимир Зеленський звільнив Сергія Дейнека з посади голови Держприкордонслужби та призначив Валерія Вавринюка тимчасово виконуючим обов'язки керівника відомства.
Зеленський також повідомив про нові призначення керівників обласних адміністрацій у п'ятьох регіонах. Прізвища нових очільників будуть оприлюднені після завершення формальних процедур із підготовки призначень.