У Буданова будет немало испытаний на посту главы ОП, – Politico

Владимир Зеленский назначил бывшего руководителя ГУР Кирилла Буданова главой ОП. В СМИ пишут, что вместе с должностью он получил силу давления от общества из-за недоверия к Банковой.

Смена главы ОП может свидетельствовать об изменениях в функционировании самого Офиса Президента. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Politico.

Смотрите также Ермак был конфликтной фигурой для США, Буданов – принципиально новый выбор Зеленского, – WP

Что может ждать нового главу ОП?

Как пишет СМИ, отставка Андрея Ермака стала одним из крупнейших политических изменений за время полномасштабной войны. Его влияние во власти было настолько значительным, что его часто называли "сопрезидентом". Однако расследование в сфере энергетики и обыски, связанные с его окружением, привели к потере поддержки даже среди депутатов президентской фракции.

Новый глава Офиса Президента получает должность в чрезвычайно сложный момент. Украина находится под усиленным давлением на фронте, сталкивается с дефицитом личного состава, массированными атаками на энергетическую инфраструктуру и порты, а также с жесткой позицией России относительно любых мирных договоренностей. Дополнительным вызовом остается напряженный диалог с США, где президент Дональд Трамп все чаще настаивает на компромиссах, неприемлемых для Киева.

Что может изменить приход Буданова в Офис Президента?

Кирилл Буданов имеет высокий уровень доверия в обществе, сформированный благодаря резонансным операциям украинской разведки, ударам по военным объектам России и диверсионным миссиям на временно оккупированных территориях. Он известен не только как стратег, но и как офицер, который лично участвовал в боевых операциях и неоднократно становился мишенью для российских спецслужб.

Эксперты и политики ожидают, что с приходом Буданова уменьшится чрезмерная концентрация власти в ОП и улучшится коммуникация между Банковой, парламентом и обществом. В то же время в Верховной Раде не исключают, что это назначение может иметь и долгосрочный политический подтекст.

Сможет ли Буданов оправдать высокие ожидания и стать фигурой, которая стабилизирует внутреннюю политику в условиях войны, станет понятно уже в ближайшее время,

– пишет Politico.

Что известно о новых назначениях Зеленского?