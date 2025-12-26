Укр Рус
26 грудня, 14:02
2

Чи будуть у новорічну ніч українці зі світлом: нардеп Нагорняк зробив заяву

Софія Рожик
Основні тези
  • Нардеп Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом через менше споживання електроенергії у святкові дні.
  • Ситуація з електропостачанням залежатиме від погоди та можливих атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії.

Ситуація з енергетикою в Україні складна та непередбачувана. Водночас нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом.

Чому так, він розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає 24 Канал.

Чи буде світло у новорічну ніч?

Нагорняк зауважив, що у святкові та вихідні дні споживання електроенергії зазвичай стає меншим. У цей період промисловість майже не працює. Принаймні, як додав нардеп, так було у мирний час.

Тож є ймовірність, що світло на Новий рік у домівках українців буде.

Водночас він наголосив, що ситуація все ж залежатиме від погоди та стратегії Росії, яка може здійснити нові атаки на енергетичну інфраструктуру.

Яка ситуація в енергетиці?