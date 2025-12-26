Чи будуть у новорічну ніч українці зі світлом: нардеп Нагорняк зробив заяву
- Нардеп Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом через менше споживання електроенергії у святкові дні.
- Ситуація з електропостачанням залежатиме від погоди та можливих атак на енергетичну інфраструктуру з боку Росії.
Ситуація з енергетикою в Україні складна та непередбачувана. Водночас нардеп від фракції "Слуга народу" Сергій Нагорняк вважає, що у новорічну ніч українці, ймовірно, будуть зі світлом.
Чому так, він розповів в ефірі Ранок.LIVE, передає 24 Канал.
Чи буде світло у новорічну ніч?
Нагорняк зауважив, що у святкові та вихідні дні споживання електроенергії зазвичай стає меншим. У цей період промисловість майже не працює. Принаймні, як додав нардеп, так було у мирний час.
Тож є ймовірність, що світло на Новий рік у домівках українців буде.
Водночас він наголосив, що ситуація все ж залежатиме від погоди та стратегії Росії, яка може здійснити нові атаки на енергетичну інфраструктуру.
Яка ситуація в енергетиці?
Глава правління "Укренерго" Віталій Зайченко заявив, що Росія готується до нової масованої атаки на енергетику України. Як він зауважив, подібні обстріли відбуваються у середньому кожні 10 днів.
Наразі графіки відключення електроенергії в Україні діють не через брак виробництва, а через неможливість передавати її споживачам.
А свої атаки на енергооб'єкти Росія не припиняла навіть у ніч на Різдво.