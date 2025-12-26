Будут ли в новогоднюю ночь украинцы со светом: нардеп Нагорняк сделал заявление
- Нардеп Сергей Нагорняк считает, что в новогоднюю ночь украинцы, вероятно, будут со светом из-за меньшего потребления электроэнергии в праздничные дни.
- Ситуация с электроснабжением будет зависеть от погоды и возможных атак на энергетическую инфраструктуру со стороны России.
Ситуация с энергетикой в Украине сложная и непредсказуемая. В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк считает, что в новогоднюю ночь украинцы, вероятно, будут со светом.
Почему так, он рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает 24 Канал.
Будет ли свет в новогоднюю ночь?
Нагорняк отметил, что в праздничные и выходные дни потребление электроэнергии обычно становится меньше. В этот период промышленность почти не работает. По крайней мере, как добавил нардеп, так было в мирное время.
Поэтому есть вероятность, что свет на Новый год в домах украинцев будет.
В то же время он отметил, что ситуация все же будет зависеть от погоды и стратегии России, которая может осуществить новые атаки на энергетическую инфраструктуру.
Какова ситуация в энергетике?
Глава правления "Укрэнерго" Виталий Зайченко заявил, что Россия готовится к новой массированной атаке на энергетику Украины. Как он отметил, подобные обстрелы происходят в среднем каждые 10 дней.
Сейчас графики отключения электроэнергии в Украине действуют не из-за нехватки производства, а из-за невозможности передавать ее потребителям.
А свои атаки на энергообъекты Россия не прекращала даже в ночь на Рождество.