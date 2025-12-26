Будут ли в новогоднюю ночь украинцы со светом: нардеп Нагорняк сделал заявление

Ситуация с энергетикой в Украине сложная и непредсказуемая. В то же время нардеп от фракции "Слуга народа" Сергей Нагорняк считает, что в новогоднюю ночь украинцы, вероятно, будут со светом.

Почему так, он рассказал в эфире Ранок.LIVE, передает 24 Канал.

Будет ли свет в новогоднюю ночь?

Нагорняк отметил, что в праздничные и выходные дни потребление электроэнергии обычно становится меньше. В этот период промышленность почти не работает. По крайней мере, как добавил нардеп, так было в мирное время.

Поэтому есть вероятность, что свет на Новый год в домах украинцев будет.

В то же время он отметил, что ситуация все же будет зависеть от погоды и стратегии России, которая может осуществить новые атаки на энергетическую инфраструктуру.

Какова ситуация в энергетике?