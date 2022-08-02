Напруга в Тайванській протоці навряд чи переросте у війну: чому Сі Цзіньпіну це не вигідно

Напруга в Тайванській протоці через ймовірний візит спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі навряд чи переросте у військовий конфлікт. У Пекіні прагнуть уникнути будь-якого великого потрясіння у відносинах з США.

Напруга в Тайванській протоці відбувається у "дуже чутливий час для Пекіна"

Про це йдеться у матеріалі гонконзького видання South China Morning Post. Повідомляється, що реакція Китаю на ситуацію з Тайванем стане індикатором, на скільки Китай впевнений у своїх силах під керівництвом Сі Цзіньпіна.

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Оглядачі пишуть, що напруга в Тайванській протоці відбувається у "дуже чутливий час для Пекіна", оскільки Сі Цзіньпін збирається втретє стати лідером КНР.

Відповідно до Конституції Китаю, з 1982 року термін перебування на чолі КНР обмежувався двома термінами. Однак у 2018 році було ухвалено зміни, що дозволяє Сі Цзіньпіну вже восени 2022 року переобратися на третій термін. Через це на ситуацію в Китаї слід дивитися крізь призму виборів.

Окрім майбутнього переобрання Сі Цзіньпіня, економіці КНР нашкодила пандемія COVID-19. Також у Пекіна погіршуються відносини із Заходом на тлі мовчазної підтримки вторгнення росії в Україну.

Аналітики, які поінформовані про настрої в Пекіні, сказали South China Morning Post, що пріоритет для Китаю – це уникнути будь-якого великого потрясіння у відносинах з США перед з'їздом Компартії восени.

Китайсько-американські зв'язки не можуть ще більше погіршитися. І такий тон встановила партія до повідомлень про потенційний візит Пелосі на Тайвань. Пекін дуже занепокоєний ескалацією ситуації, особливо якщо почнеться конфлікт через помилку,

– сказав виданню анонімний аналітик.

Сі Цзіньпін захоче справити враження, що він контролює ситуацію

Економіст Китайського центру Оксфордського університету Джордж Магнус заявив, що для Китаю візит Пелосі на Тайвань – "це кинута рукавичка". Натомість для США, за його словами, це перетворення простої поїздки політика в зброю.

"Обидві сторони, здається, відчувають обов'язок реагувати і, відповідно, чинити опір", – сказав Джордж Магнус і додав, що Сі Цзіньпін захоче справити враження, що він "контролює ситуацію і твердий у вирішенні того, що вважає провокацією".

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Економіст припустив, що авторитет Сі Цзіньпіна може бути підірваний, якщо лідер КНР не зможе виступити проти США. Це вплине на переобрання китайського лідера на третій термін.

Експерт з міжнародних відносин Китайського народного університету Ші Йонхон переконаний, що Пекін не зробить нічого, що могло б перерости у військовий конфлікт.

Якщо Пелосі не відвідає Тайвань, то Пекін заявить про перемогу

Колишній редактор партійної газети Study Time Ден Ювен зазначив, що для Пекіна найкращим сценарієм було б скасування візиту Пелосі. Тоді, як пояснив Ювен, Сі Цзіньпін заявив би про велику перемогу.

Він зміг би приписати собі успішне стримування і підтвердження суті тайванської проблеми, а саме що люди на зразок Пелосі не можуть відвідувати острів,

– сказав Ден Ювен.

Професор Школи державної політики Лі Куан Ю в Національному університеті Сінгапуру Альфред Ву вважає, що візит Пелосі, швидше за все, буде неофіційним. Це Пекін теж зможе проголосити перемогою.

Він підкреслив, що Сі Цзіньпін може маніпулювати внутрішньою пропагандою й здатен поширити твердження, що відлякав США. Також, як сказав Ву, Сі Цзіньпін через вибори намагається показати внутрішній публіці, що він сильний, засуджуючи при цьому США.

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Політолог Чиказького університету Далі Ян сказав, що напруга між США та Китаєм може бути вигідна для Сі Цзіньпіна. Зокрема, тому, що зовнішній виклик допомагає партії зміцнити свою армію і наголосити на партійному лідерстві.

Водночас директор вашингтонського Інституту аналізу глобальної безпеки Гал Луфт припустив, що Пекін може запустити ракети в напрямку Тайваню або відправити ще більше військових кораблів до його узбережжя, якщо Пелосі таки здійснить візит. Та експерт не бачить причин для надмірної реакції з боку Китаю.

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