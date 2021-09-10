Росія оголосила про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2"

Російський "Газпром" 10 вересня повідомив про завершення будівництва скандального газопроводу "Північний потік-2". За даними ЗМІ, його можуть запустити вже з 1 жовтня.

Про завершення будівництва під час ранкової наради у "Газпромі" повідомив Олексій Міллер. Він зауважив, що це сталося о 08:45.

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Коли можуть запустити газопровід

За даними видання Bloomberg, транзит газу через "Північний потік-2" можуть розпочати вже з 1 жовтня 2021 року. Водночас наразі у "Газпромі" цю інформацію не підтвердили і не спростували.

Тим часом у Кремлі 6 вересня похвалилися, що скандальний газопровід може запрацювати вже упродовж "найближчих" днів.

"Північний потік-2": головне

Скандальний газопровід "Північний потік-2" Росія будує в обхід України.

За словами радниці голови "Нафтогазу" з міжнародних питань Світлана Заліщук, Росія використає "Північний потік-2" для підриву безпеки України.

Через газопровід США та Німеччина уклали угоду. У ній мовиться, що після запуску "Північного потоку-2" Україна має отримати гарантії збереження транзиту газу.

Відповідно до постанови німецького суду, газопровід має відповідати нормам газової директиви Євросоюзу. Зокрема, для інших постачальників мають залишатися доступними 50% потужності газопроводу.

Офіційний Берлін також зобов'язався ініціювати санкції проти Росії, якщо вона використає газ як зброю.

Посол України у Німеччині Андрій Мельник наголосив: після запуску "Північного потоку-2" Україну мають прийняти у НАТО. Адже цей газопровід – найбільший геополітичний проєкт Кремля.

За словами Мельника, "Україні потрібні не запевнення, а конкретні зобов'язувальні гарантії безпеки від США та Німеччини, найкраще у рамках якнайшвидшого вступу в НАТО".