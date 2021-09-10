Россия объявила о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2"
10 сентября 2021 , 10:22Читати новину українською
Источник:телеграм "Газпрома"
Российский "Газпром" 10 сентября сообщил о завершении строительства скандального газопровода "Северный поток-2". По данным СМИ, его могут запустить уже с 1 октября.
О завершении строительства во время утреннего совещания в "Газпроме" сообщил Алексей Миллер. Он отметил, что это произошло в 08:45.
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Когда могут запустить газопровод
По данным издания Bloomberg, транзит газа через "Северный поток-2" могут начать уже с 1 октября 2021 года. В то же время сейчас в "Газпроме" эту информацию не подтвердили и не опровергли.
В то же время в Кремле 6 сентября похвастались, что скандальный газопровод может заработать уже в течении "ближайших" дней.
"Северный поток-2": главное
- Скандальный газопровод "Северный поток-2" Россия строит в обход Украины.
- По словам советника главы "Нафтогаза" по международным вопросам Светланы Залищук, Россия использует "Северный поток-2" для подрыва безопасности Украины.
- США и Германия заключили соглашение по газопроводу. В нем говорится, что после запуска "Северного потока-2" Украина должна получить гарантии сохранения транзита газа.
- Согласно постановлению немецкого суда, газопровод должен соответствовать нормам газовой директивы Евросоюза. В частности, для других поставщиков должны оставаться доступными 50% мощности газопровода.
- Официальный Берлин также обязался инициировать санкции против России, если она использует газ как оружие.
- Посол Украины в Германии Андрей Мельник отметил: после запуска "Северного потока-2" Украину должны принять в НАТО. Ведь этот газопровод – самый большой геополитический проект Кремля.
- По словам Мельника, "Украине нужны не заверения, а конкретные обязывающие гарантии безопасности от США и Германии, лучше в рамках скорейшего вступления в НАТО".