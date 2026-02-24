Не тільки блекаути й бронювання: бізнес назвав ТОП-проблем 2026
- Основні проблеми для бізнесу в Україні: атаки на енергосистему (82%), нестача кваліфікованих працівників (78%), війна та окупація територій (66%).
- Також найбільшої підтримки бізнес потребує в питанні бронювання працівників.
Бізнес в Україні переживає скрутні часи через війну та супутні проблеми: відключення світла, нестабільність економіки, проблеми з бронюванням працівників. Стало відомо, що найбільше заважає роботі компаній.
ТОП-проблем бізнесу в Україні 2026
Членські компанії Європейської Бізнес Асоціації назвали фактори негативного вплину на їхню роботу, пише ЄБА.
Найбільш поширеними бар’єрами для компаній залишаються обмеження географії діяльності (58%), призупинення роботи на час повітряних тривог (45%) та вимушене переведення діяльності в онлайн-формат (40%).
Серед ТОП-проблем, які найбільш негативно впливають на бізнес, підприємці наразі виділяють:
- Атаки на українську енергосистему (82%);
- Нестачу кваліфікованих працівників (78%);
- Війну, окупацію територій (66%);
- Скорочення внутрішнього споживання (46%);
- Нестабільність економіки (40%);
Найбільшої підтримки, згідно з опитуванням, бізнес наразі потребує в таких питаннях:
- Покращення умов бронювання співробітників
- Покриття військових ризиків
- Мораторій на перевірки
- Помʼякшення валютних обмежень
- Сприяння в комунікації з державними органами
Як бізнес підтримують під час відключень світла?
Малі ФОПи 2-ї або 3-ї групи можуть отримати виплату на генератор через Дію, якщо вони не працюють на окупованих чи бойових територія. Розмір допомоги варіюється від 7 500 до 15 000 гривень залежно від кількості найманих працівників.
Виробники продуктів харчування тим часом будуть забезпечені електроенергією для запобігання дефіциту їжі під час відключень світла. Також наприкінці січня 2026 року ДСНС та Міненерго отримали доручення забезпечити приєднання генеруючих установок та формування резервів харчів.
У січні також максимальну суму кредиту для енергоефективності та енергетичної незалежності бізнесу збільшено з 150 до 250 мільйонів гривень. До переліку обладнання, на яке можна взяти кредит, додали когенераційні установки. Усе це – в межах програми "Доступні кредити 5 – 7 – 9%".
Через проблеми з електроенергією деякі українські підприємці почали включати до чеків оплату "за генератор". Інода за це можуть оштрафвати або перевести на загальну систему оподаткування. Щоб уникнути покарання, підприємці повинні дотримуватись певних умов.