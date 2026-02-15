Укр Рус
Бізнес Актуальні новини Бронь від мобілізації: хто з працівників може отримати відстрочку у лютому
15 лютого, 20:18
4

Бронь від мобілізації: хто з працівників може отримати відстрочку у лютому

Ірина Гайдук
Основні тези
  • Державні органи та підприємства критично важливих галузей можуть бронювати працівників від мобілізації, якщо вони виконують мобілізаційні завдання або надають послуги ЗСУ.
  • Працівники, які не оновили дані в ТЦК або працюють неофіційно, можуть не отримати бронь від мобілізації.

Навіть в умовах війни частина чоловіків в Україні може отримати бронь від мобілізації в армію у лютому 2026 року. Однак це залежить від підприємств, де вони працюють.

Хто може забронювати працівників?

Забронювати своїх робітників мають право державні органи, підприємства, організації, які працюють у критично важливих галузях економіки України, наголошує Міністерство оборони

Дивіться також Повернення на службу після СЗЧ за кордоном: чи можна уникнути суду 

За законом "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", заяву на бронювання подає не сам працівник особисто. Таке право мають роботодавці, які відповідають вимогам цього закону: 

  • їх офіційно визнали критично важливими;
  • вони мають мобілізаційні завдання;
  • виробляють товари чи надають послуги ЗСУ. 

Тобто значення має не посада працівника чи якісь особливі заслуги на підприємстві, а виключно статус компанії, де він працює. 

Додамо, що наразі немає якогось офіційного переліку професій, які дають гарантію отримати бронь від мобілізації у лютому. Втім, частіше відстрочку від служби надають

  • енергетикам;
  • робітникам оборонної промисловості;
  • працівникам транспорту;
  • представникам медіа та комунікацій;
  • працівникам сфери комунальних послуг тощо. 

Важливо! Поте роботодавець повинен регулярно підтверджувати бронь своїх працівників. Відповідальність лежить на підприємстві, а не особисто на людині. 

Хто може не отримати бронь у лютому? 

Втім, навіть на критичних підприємствах деякі чоловіки можуть не отримати бронь від мобілізації. Мова йде про тих військовозобов'язаних, які порушили правила обліку: 

  • не оновили свої дані в ТЦК, “Дії” чи “Резерв+”;
  • перебувають у розшуку за неявку за повісткою;
  • змінили місце реєстрації і забули повідомити про це у військкомат.

Зауважте! Не отримають броні й працівники, які працюють неофіційно й мають зарплату, що нижча за визначену норму. 

Як змінилися правила бронювання у лютому? 

З 1 лютого 2026 року нове бронювання працівників здійснюється для всіх роботодавців за загальним правилом – протягом 72 годин, пише "Дебет – Кредит"

При цьому воно працює лише за певних умов:

  • працівник знаходиться на військовому обліку;
  • працює офіційно;
  • вчасно уточнив свої дані (до 16 липня 2024 року);
  • не перебуває в розшуку. 

Важливо! Якщо не виконати хоча б одну умову з цього списку, на бронь можна не розраховувати.

Розвивати бізнес легше, якщо під рукою власне авто, що відповідає вашому стилю життя. Так, бестселер Škoda Octavia – це баланс комфорту та функціональності. Нічого зайвого, тільки найкращі рішення, щоб полегшити щоденну бізнес-рутину. Матричні фари, бездротове підключення телефону, Front Assist та Cruise Control, тризонне кондиціювання та вибір режиму руху – це далеко не повний список “фішок”, які дозволять насолоджуватися кожною поїздкою.

Що нового у бронюванні 2026?

  • У 2026 році в Україні запровадили оновлені правила бронювання військовозобов’язаних працівників. 

  • Водночас кількість заброньованих осіб не може перевищувати загальну чисельність військовозобов’язаних працівників, визначену у рішенні про надання підприємству статусу критичного. 

  • Крім того, у 2026 році для бронювання запроваджено вимогу щодо рівня оплати праці – зарплата має становити не менше ніж 21 617,50 гривні.

  • Окремі умови передбачені для підприємств оборонно-промислового комплексу. Вони можуть бронювати працівників строком на 45 днів навіть у разі порушень військового обліку, за умови що такі порушення будуть усунуті впродовж цього періоду.