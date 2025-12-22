"Нацкешбек" не надто допоміг українському бізнесу: коли скасують програму

Позитивний ефект від програми "Національний кешбек" відчув кожен п’ятий бізнес в Україні, у більшості це харчова промисловість. Проте майже половина опитаних компаній жодного впливу не відчула.

Як бізнес оцінює вплив від програми "Національний кешбек"?

У більшості "Нацкешбек" не надто вплинув на бізнес, пише 24 Канал з посиланням на дослідження ІЕД.

41,9% опитаних підприємств повідомили, що програма не вплинула на їхню діяльність;

21,2% не брали в ній участі;

Ще 14,8% було складно оцінити її вплив;

Негативні оцінки надали 0,2% респондентів;

Водночас позитивний вплив відзначили 21,8% опитаних підприємств.

У харчовій промисловості 40,3% підприємств зауважили позитивний вплив. Також більш позитивні, ніж у середньому по вибірці, оцінки дали підприємства поліграфічної промисловості та виробництва тканин, одягу чи взуття,

– заявила виконавча директорка ІЕД Оксана Кузяків.

Опитування показало, що розмір підприємства суттєво впливає на оцінку даної програми.

Якщо програма й була спрямована на підтримку бізнесу, то точно не малого. Позитивний вплив відзначили 30,8% підприємств середнього бізнесу та 31,5% – великого,

– зазначила експертка.

Загалом лише 6,5% мікробізнесу та 11,8% малого бізнесу побачили позитивний вплив "Нацкешбеку".

Чи можуть скасувати "Нацкешбек"?