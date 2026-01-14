Тричі пошкоджений Росією: "Нова пошта" відбудує термінал під Харковом

"Нова пошта" планує відбудувати термінал, який був пошкоджений вночі 13 січня внаслідок російської комбінованої атаки. Компанія також знайшла додаткове приміщення, аби там працювати.

Що відомо про пошкоджений термін "Нової пошти" на Харківщині?

Але його планують реконструювати, передає 24 Канал з посиланням на слова директора з обслуговування клієнтів Максима Мележика.

Максим Мележик Директор з обслуговування клієнтів Будемо там далі працювати, як ми будемо його використовувати — це вже питання інше. Але те, що ми його ремонтуємо, — так.

Директор з обслуговування клієнтів розповів, що раніше термінал відбудовували внаслідок атак на Харківщину. Наразі ж вже складений план та є підрядник на відбудову даного терміналу.

Вже з 13 січня почали прибирати "всі ці руїни". Працівникам допомагають волонтери та ДСНС.

Зауважте! У приміщенні із 14 січня починають відновлення і будуть реконструювати дане приміщення.

Нагадаємо, що вночі 13 січня Росія завдала масованого удару по території поштового термінала у передмісті Харкова. Про це повідомили у ДСНС Харківщини вранці 13 числа.

Сталися руйнації будівель та декілька осередків займання на загальній площі близько 500 метрів квадратних,

– йдеться у повідомленні.

Співробітники ДСНС врятували 30 людей, двох з яких з-під завалів конструкцій зруйнованої будівлі.

Що ще відомо про атаку на "Нову пошту"?