Понад 200 комірок одразу: "Нова пошта" відкрила перший в Україні простір поштоматів
- "Нова пошта" в одному з міст відкрила простір з 26 поштоматами та 286 комірками, що працює в тестовому режимі.
- Якщо простір буде популярним, такі поштомати можуть з’явитися в інших містах України.
"Нова пошта" відкрила простір у столиці, де зібрала понад два десятки поштоматів, зараз він працює в тестовому режимі. Локація відповідає трендам urban logistics і вже скоро може з’явитися у багатьоз містах України.
Що відомо про простір поштоматів "Нової пошти"?
Простір складається з 26 поштоматів на 286 комірок і загальною довжиною близько 13 метрів, повідомили у "Новій пошті".
Дивіться також Збій міг статися в роботі "Нової пошти": що відомо про ситуацію
Таке місце є у житловому комплексі Great в Києві.
Локація створена для комфорту жителів сучасних кварталів і відповідає світовим трендам urban logistics. Мешканці зможуть отримувати посилки 24/7, без черг і зайвих поїздок – буквально у капцях і халаті,
– повідомили у компанії.
Поки простір працює у тестовому режимі. Проте якщо він користуватиметься популярністю серед киян, такі поштомати з’являться і в інших містах України.
Які тарифи на доставку "Нової пошти"?
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні.
Підвищення цін не торкнулося посилок до 2 кілограмів, проте змінилися ціни на доставку документів між відділеннями:
- локально – 60 грн (було 65 гривень);
- по Україні – 70 грн (було 65 гривень).
Локальні тарифи (по місту):
- до 2 кілограмів – 60 гривень (без змін);
- до 10 кілограмів – 100 гривень (було 90 гривень);
- до 30 кілограмів – 160 гривень (було 140 гривень).
Доставка посилок по Україні:
- до 2 кілограмів – 80 гривень (без змін);
- до 10 кілограмів – 120 гривень (було 110 гривень);
- до 30 кілограмів – 180 гривень (було 160 гривень).
Також за отримання документів та посилок у поштоматі доведеться доплатити 10 гривень.
Цікаво! На запит 24 Каналу в "Новій пошті" відповіли, що за понад 3 роки повномасштабного вторгнення було пошкоджено або зруйновано понад 400 відділень і терміналів. Вартість відновлення майна групи компаній NOVA, що було пошкоджене внаслідок атак або бойових дій, склала 379 мільйонів гривень.
Останні новини "Нової пошти"
"Нова пошта" почала співпрацю з UPS для доставки посилок зі США в Україну, з вартістю від 25 доларів. Доставка займає від семи днів, а страхування включене для посилок з оціночною вартістю до 150 доларів.
"Нова пошта" планує відбудувати термінал, пошкоджений внаслідок атаки 13 січня під час обстрілу Харківщини. Внаслідок атаки було знищено вантажний термінал, частково поштовий, загинули четверо працівників, і ще четверо поранено.
Українці повідомляли про отримання пробитих посилок через "Нову пошту". Як з'ясувалося, пошкодження виникли після ракетного удару по сортувальному терміналу в Харківській області. "Нова пошта" повідомила, що відшкодовує вартість знищених або пошкоджених відправлень і надає можливість подати звернення у разі отримання пошкоджених посилок.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.