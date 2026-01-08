"Нова пошта" повідомила про затримки доставки в кількох областях: що сталося
- У західних областях України можливі затримки доставки через погіршення погодних умов.
- Сніг, ожеледиця та ДТП призвели до тимчасового перекриття доріг поліцією, а на місцях заметів працює спецтехніка.
У західних областях України можливі затримки доставки. "Нова пошта" намагається доставити відправлення якомога швидше, проте у деяких випадках це неможливо.
Чому затримується доставка "Нової пошти"?
Затримки спричинило погіршення погодних умов, пише 24 Канал з посиланням на "Нову пошту".
– повідомили у компанії.
Що заборонено пересилати за кордон через "Нову пошту"?
Будь-які продукти харчування – як необроблені, так і готові/перероблені.
Медикаменти, вітаміни, дієтичні добавки.
Гроші, банківські метали, дорогоцінні камені, ювелірні прикраси, цінні папери.
Антикваріат, предмети мистецтва, культурні цінності (без відповідних сертифікатів) – старовинні речі, картини, історичні артефакти тощо.
Живі тварини та рослини, зокрема саджанці.
Підакцизні товари: алкоголь та тютюн.
Зброя – вогнепальна, холодна, бойові чи спортивні, патрони, боєприпаси, а також військові або подвійного призначення товари.
Наркотичні, психотропні речовини, отруйні чи заборонені хімікати.
Піротехнічні вироби, вибухові або легкозаймисті речовини (аерозолі, газові балони, легкозаймисті рідини) та інші небезпечні сполуки.
Місткості з рідинами чи невідомим вмістом, непрозорі контейнери, хімікати, які потребують спеціальних умов зберігання.
Речі, які можуть становити небезпеку для працівників або інших відправлень – корозійні, токсичні, радіоактивні, інфекційні чи біологічні матеріали.
Новини Укрпошти та "Нової пошти"
З 1 грудня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку документів та посилок по місту та Україні на 5 – 20 гривень, крім посилок до 2 кілограмів.
"Нова Пошта" забороняє міжнародну пересилку продуктів харчування, медикаментів, цінностей, зброї, наркотичних речовин, піротехніки та небезпечних матеріалів.
Укрпошта вдосконалила умови програми "Зимова підтримка", дозволивши замовлення ліків та продуктів через пошту з доставкою в будь-яке відділення. Клієнти можуть замовити готові набори сезонних препаратів або сформувати індивідуальну аптечку за допомогою "тисячі Зеленського".
У грудні Укрпошта запустила свій перший поштомат на Майдані Незалежності в Києві, що дозволяє отримувати й відправляти листи та посилки. Поштомати виготовляє українська компанія Modern Expo і вони працюють автономно, захищені від погодних умов.