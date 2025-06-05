692 миллиона штрафов: налоговая активизировала контроль над "теневой занятостью"

С начала 2025 года Государственная налоговая служба провела более 16,5 тысячи проверок бизнеса. По их результатам начислено штрафов на сумму 692,3 миллионов гривен.

Суть проверок

Об этом сообщил председатель ГНС Руслан Кравченко, передает 24 Канал. Проверки касались, в частности, соблюдения норм трудового законодательства и правил расчетов.

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Среди самых распространенных нарушений:

отсутствие фискального чека при продаже;

несоблюдение порядка учета товарных запасов в месте реализации;

использование труда без официального оформления;

продажа подакцизных товаров без маркировки или надлежащего кодирования.

Прозрачность проверок

В этом году налоговая ввела видеофиксацию проверок видеофиксацию проверок с помощью нагрудных видеорегистраторов. По словам Кравченко, это обеспечивает прозрачность проверок и защиту как инспекторов, так и представителей бизнеса.

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К слову, с начала 2025 года налоговые органы провели более 6,5 тысяч проверок в сфере торговли табачными изделиями. Как следствие, были начислены штрафные санкции на 116,2 миллиона гривен, что на 87,7% больше, чем в прошлом году.