Facebook безосновательно обвинял мужчину?
Об этом сообщает BBC, информирует 24 Канал. По словам адвоката, Facebook необоснованно обвинял его в "выдаче себя за знаменитость", имея в виду основателя Meta – Марка Эллиота Цукерберга.
За последние 8 лет его аккаунт блокировали пять раз, что повлекло значительные финансовые потери в бизнесе.
Судебный иск оказался эффективным?
Чтобы подтвердить личность, Марк Стивен Цукерберг присылал компании документы – удостоверение личности с фотографией, кредитные карты и снимки лица. После очередной блокировки в этом году в мае он обратился в суд.
Meta позже сообщила, что учетная запись адвоката восстановлена после обнаружения ошибки и пообещала принять меры, чтобы избежать повторения ситуации.
Что известно о делах Meta?
- Meta пытается переманить специалистов OpenAI, предлагая большие финансовые стимулы, включая бонусы до 100 миллионов долларов.
- В частности, компания предлагала инженеру Abel 1,25 миллиарда долларов за 4-летний контракт, но он отказался.
- Кроме того, в июне CEO OpenAI Сэм Альтман подтвердил, что Meta пыталась переманить инженеров из OpenAI, предлагая до 100 миллионов долларов подписного бонуса.