Facebook безосновательно обвинял мужчину?

Об этом сообщает BBC, информирует 24 Канал. По словам адвоката, Facebook необоснованно обвинял его в "выдаче себя за знаменитость", имея в виду основателя Meta – Марка Эллиота Цукерберга.

За последние 8 лет его аккаунт блокировали пять раз, что повлекло значительные финансовые потери в бизнесе.

Судебный иск оказался эффективным?

Чтобы подтвердить личность, Марк Стивен Цукерберг присылал компании документы – удостоверение личности с фотографией, кредитные карты и снимки лица. После очередной блокировки в этом году в мае он обратился в суд.

Meta позже сообщила, что учетная запись адвоката восстановлена после обнаружения ошибки и пообещала принять меры, чтобы избежать повторения ситуации.

Что известно о делах Meta?