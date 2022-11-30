Заявление на ликвидацию ООО "АБП" Алла Пугачева подала 23 ноября этого года, пишет российский Forbes. Бизнес 24 передает подробности.

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Пугачева закрывает свой последний бизнес в России

Якобы последняя российская компания Аллы Пугачевой "АБП" начала процесс ликвидации. Согласно данным открытых реестров страны-агрессора, ООО певицы осуществляло деятельность в области звукозаписи, издательства музыкальных произведений, а также телевизионного и радиовещания.

Генеральным директором компании указана помощница российской певицы Елена Чупракова. В то же время, все 100% ООО "АБП" принадлежат непосредственно Алле Пугачевой. Согласно данным российских сервисов, в 2021 году ООО "АБП" отчиталось о выручке в 3,2 миллиона рублей по результатам года. Чистая прибыль составила 85 тысяч рублей.

Напомним, что в сентябре Пугачева обратилась к минюсту России через пост в своем инстаграме, призвав ведомство страны-агрессора внести ее к списку так называемых "иностранных агентов". В конце сентября певица уехала из страны-агрессора в Израиль якобы вместе с детьми и мужем.

Отметим, что пропагандистские СМИ в сентябре этого года писали о том, что в подмосковный участок полиции поступило заявление с просьбой проверить Пугачеву на предмет "дискредитации российской армии".

Обратите внимание! СМИ пестрят заголовками, что Пугачева якобы осудила полномасштабное вторжение России в Украину, опубликовав несколько постов в своем инстаграме. Однако ни в одной из публикаций российская певица прямо не называла Россию страной-агрессором и ни разу не упоминала об Украине, более того – Пугачева ни разу не употребила слова "война".