Заяву на ліквідацію ТОВ "АБП" Алла Пугачова подала 23 листопада цього року, пише російський Forbes. Бізнес 24 передає деталі.

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Пугачова закриває свій останній бізнес у Росії

Начебто остання російська компанія Алли Пугачової "АБП" розпочала процес ліквідації. За даними відкритих реєстрів країни-агресорки, ТОВ співачки здійснював діяльність у галузі звукозапису, видавництва музичних творів, а також телевізійного та радіомовлення.

Генеральною директоркою компанії вказана помічниця російської співачки Єлєна Чупракова. Водночас, усі 100% ТОВ "АБП" належать безпосередньо Аллі Пугачовій. За даними російських сервісів, у 2021 році ТОВ "АБП" прозвітувало про виторг у 3,2 мільйона рублів за результатами року. Чистий прибуток склав 85 тисяч рублів.

Нагадаємо, що у вересні Пугачова звернулась до мін'юсту Росії через допис у своєму інстаграмі, закликавши відомство країни-агресорки зарахувати її до списку так званих "іноземних агентів". Наприкінці вересня співачка виїхала з країни-агресорки до Ізраїлю начебто разом з дітьми та чоловіком.

Зауважимо, що пропагандистські ЗМІ у вересні цього року писали про те, що до підмосковного відділку поліції поступила заява з проханням перевірити Пугачову на предмет "дискредитації російської армії".

Зверніть увагу! ЗМІ рясніють заголовками, що Пугачова буцімто засудила повномасштабне вторгнення Росії в Україну, опублікувавши декілька дописів у своєму інстаграмі. Проте, у жодній з публікацій російська співачка прямо не називала Росію країною-агресоркою і жодного разу не згадувала про Україну, ба більше – жодного разу Пугачова не вжила слова "війна".