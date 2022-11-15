Об этом сообщил ряд иностранных СМИ, ссылаясь на источники знакомые с планами компании Amazon. Среди них Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times и Reuters.
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Amazon хочет уволить работников
- Собеседник рассказал изданию Financial Times, что сокращение рабочих мест будет происходить "команда за командой".
- Как сообщает The Wall Street Journal, прежде всего сокращение произойдет в подразделениях, занимающихся разработкой устройств. Речь идет и о голосовом помощнике Alexa, отделе кадров и отделе розничной торговли.
О планах Amazon сократить около 10 тысяч юристов стало известно на фоне увольнений в технологическом секторе, который опасается рецессии после нескольких лет быстро растущего найма.
Сколько работников уволят
По предварительной информации, в Amazon планируют сократить около 3% от числа корпоративных сотрудников компании и менее 1% от численности всей рабочей силы, передает The New York Times.
Почему Amazon хочет уволить работников
В компании решили уволить немалое количество работников из-за резкого роста расходов Amazon и замедления роста продаж. Напомним, что рыночная капитализация Amazon упала с начала года на 42%, что составляет около 1 триллиона долларов.
Источник издания Reuters отметил, что инвесторы были озабочены сокращением потребительских расходов и утратой Amazon логистических возможностей из-за пандемии COVID-19. Вместе с тем сроки информирования персонала Amazon об увольнении пока остаются неизвестными.