Про це повідомила низка іноземних ЗМІ, посилаючись на джерела знайомі з планами компанії Amazon. Серед них Financial Times, The Wall Street Journal, The New York Times та Reuters.

Читайте також Як спілкуватися з колегами і клієнтами під час війни: 6 важливих порад

Amazon хоче звільнити працівників

Співрозмовник розповів виданню Financial Times, що скорочення робочих місць відбуватиметься "команда за командою".

Як повідомляє The Wall Street Journal, перш за все скорочення відбудеться в підрозділах, що займаються розробкою пристроїв. Мовиться й про голосовий помічник Alexa, відділ кадрів і відділ роздрібної торгівлі.

Про плани Amazon скоротити близько 10 тисяч правників стало відомо на тлі звільнень у технологічному секторі, який побоюється рецесії після кількох років найму, що швидко зростає.

Скільки працівників звільнять

За попередньою інформацією, в Amazon планують скоротити близько 3% від числа корпоративних співробітників компанії та менше ніж 1% від чисельності усієї робочої сили, передає The New York Times.

Цікавий факт! Більшість співробітників Amazon працюють на складах та інших логістичних об'єктах, а їх кількість коливається в залежності від сезонного попиту. Однак нинішнє звільнення працівників буде найбільшим в історії компанії.

Чому Amazon хоче звільнити працівників

У компанії вирішили звільнити чималу кількість працівників через різке зростання витрат Amazon та уповільнення зростання продажів. Нагадаємо, що ринкова капіталізація Amazon впала з початку року на 42%, що складає близько 1 трильйону доларів.

Джерело видання Reuters зазначило, що інвестори були стурбовані скороченням споживчих витрат та втратою Amazon логістичних можливостей через пандемію COVID-19. Разом з тим, терміни інформування персоналу Amazon про звільнення поки залишаються невідомими.