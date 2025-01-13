Американские компании уплатили более 1 миллиарда долларов налогов в Россию
В 2023 году американские компании, которые продолжают работать на территории России, пополнили ее бюджет на 1,2 миллиарда долларов. Они стали крупнейшими налогоплательщиками среди иностранных фирм в государстве-агрессоре.
Какие компании платят налоги России
На территории России остаются работать 328 американских компаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek, который приводит анализ данных коалиции общественных организаций B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE).
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Среди них наибольшие суммы налога на прибыль в бюджет России в 2023 году уплатили:
- Philip Morris International – 220 миллионов долларов;
- PepsiCo – 135 миллионов долларов;
- Mars – 99 миллионов долларов;
- Procter & Gamble – 67 миллионов долларов;
- Mondelez – 62 миллиона долларов;
- Citigroup – 53 миллиона долларов;
- Cargill – 50 миллионов долларов;
- Johnson & Johnson – 42 миллиона долларов;
- Coca–Cola Hellenic – 34 миллиона долларов;
- Weatherford – 32 миллиона долларов.
Несмотря на войну, некоторые компании сократили свою деятельность в России, но продолжают производство товаров и осуществление "необходимых" операций.
Соотношение налогов и помощи Украине
В B4Ukraine обратили внимание на то, что суммы, которые некоторые из этих компаний уплатили в российский бюджет, в несколько раз превышают их гуманитарные донации Украине:
- Philip Morris International пожертвовала Украине 10 миллионов долларов, тогда как оплатила России 220 миллионов долларов;
- Mars передала Украине 22,5 миллиона долларов, но пополнила бюджет России на сумму вчетверо большую.
Интересно. После американских компаний больше всего налогов в российский бюджет в 2023 году перечислили фирмы из Германии – 693 миллионов долларов, а компании из Австрии стали третьими в этом списке, заплатив 579 миллионов долларов.