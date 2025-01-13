Які компанії платять податки Росії

На території Росії залишаються працювати 328 американських компаній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek, який наводить аналіз даних коаліції громадських організацій B4Ukraine та Київської школи економіки (KSE).

Дивіться також Військові витрати Росії можуть обвалити її економіку: за яких обставин це відбудеться

Серед них найбільші суми податку на прибуток до бюджету Росії у 2023 році сплатили:

Philip Morris International — 220 мільйонів доларів;

PepsiCo — 135 мільйонів доларів;

Mars — 99 мільйонів доларів;

Procter & Gamble — 67 мільйонів доларів;

Mondelez — 62 мільйона доларів;

Citigroup — 53 мільйони доларів;

Cargill — 50 мільйонів доларів;

Johnson & Johnson — 42 мільйона доларів;

Coca-Cola Hellenic — 34 мільйони доларів;

Weatherford — 32 мільйона доларів.

Попри війну, деякі компанії скоротили свою діяльність у Росії, але продовжують виробництво товарів і здійснення "необхідних" операцій.

Співвідношення податків і допомоги Україні

У B4Ukraine звернули увагу на те, що суми, які деякі з цих компаній сплатили до російського бюджету, у кілька разів перевищують їхні гуманітарні донації Україні:

Philip Morris International пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів, тоді як сплатила Росії 220 мільйонів доларів;

Mars передала Україні 22,5 мільйона доларів, але поповнила бюджет Росії на суму вчетверо більшу.

Цікаво. Після американських компаній найбільше податків у російський бюджет у 2023 році перерахували фірми з Німеччини – 693 мільйонів доларів, а компанії з Австрії стали третіми у цьому списку, заплативши 579 мільйонів доларів.