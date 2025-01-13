Які компанії платять податки Росії
На території Росії залишаються працювати 328 американських компаній. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Newsweek, який наводить аналіз даних коаліції громадських організацій B4Ukraine та Київської школи економіки (KSE).
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Серед них найбільші суми податку на прибуток до бюджету Росії у 2023 році сплатили:
- Philip Morris International — 220 мільйонів доларів;
- PepsiCo — 135 мільйонів доларів;
- Mars — 99 мільйонів доларів;
- Procter & Gamble — 67 мільйонів доларів;
- Mondelez — 62 мільйона доларів;
- Citigroup — 53 мільйони доларів;
- Cargill — 50 мільйонів доларів;
- Johnson & Johnson — 42 мільйона доларів;
- Coca-Cola Hellenic — 34 мільйони доларів;
- Weatherford — 32 мільйона доларів.
Попри війну, деякі компанії скоротили свою діяльність у Росії, але продовжують виробництво товарів і здійснення "необхідних" операцій.
Співвідношення податків і допомоги Україні
У B4Ukraine звернули увагу на те, що суми, які деякі з цих компаній сплатили до російського бюджету, у кілька разів перевищують їхні гуманітарні донації Україні:
- Philip Morris International пожертвувала Україні 10 мільйонів доларів, тоді як сплатила Росії 220 мільйонів доларів;
- Mars передала Україні 22,5 мільйона доларів, але поповнила бюджет Росії на суму вчетверо більшу.
Цікаво. Після американських компаній найбільше податків у російський бюджет у 2023 році перерахували фірми з Німеччини – 693 мільйонів доларів, а компанії з Австрії стали третіми у цьому списку, заплативши 579 мільйонів доларів.