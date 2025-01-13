Какие компании платят налоги России

На территории России остаются работать 328 американских компаний. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Newsweek, который приводит анализ данных коалиции общественных организаций B4Ukraine и Киевской школы экономики (KSE).

Смотрите также Военные расходы России могут обвалить ее экономику: при каких обстоятельствах это произойдет

Среди них наибольшие суммы налога на прибыль в бюджет России в 2023 году уплатили:

Philip Morris International – 220 миллионов долларов;

PepsiCo – 135 миллионов долларов;

Mars – 99 миллионов долларов;

Procter & Gamble – 67 миллионов долларов;

Mondelez – 62 миллиона долларов;

Citigroup – 53 миллиона долларов;

Cargill – 50 миллионов долларов;

Johnson & Johnson – 42 миллиона долларов;

Coca–Cola Hellenic – 34 миллиона долларов;

Weatherford – 32 миллиона долларов.

Несмотря на войну, некоторые компании сократили свою деятельность в России, но продолжают производство товаров и осуществление "необходимых" операций.

Соотношение налогов и помощи Украине

В B4Ukraine обратили внимание на то, что суммы, которые некоторые из этих компаний уплатили в российский бюджет, в несколько раз превышают их гуманитарные донации Украине:

Philip Morris International пожертвовала Украине 10 миллионов долларов, тогда как оплатила России 220 миллионов долларов;

Mars передала Украине 22,5 миллиона долларов, но пополнила бюджет России на сумму вчетверо большую.

Интересно. После американских компаний больше всего налогов в российский бюджет в 2023 году перечислили фирмы из Германии – 693 миллионов долларов, а компании из Австрии стали третьими в этом списке, заплатив 579 миллионов долларов.