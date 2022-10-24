АМКУ считает, что предприятие использовало специальную схему для избежания ответственности за концентрацию активов без соответствующего разрешения комитета. Речь идет о получении KMZ контроля над значительной частью активов ООО "Вариант агро строй" без соблюдения необходимой законодательной процедуры.

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Детали дела

Как выяснили в АМКУ, в прошлом KMZ и "Вариант агро строй" были ближайшими конкурентами, однако с 2022 года начали позиционировать себя как уже объединенная компания. В таких случаях предприятия должны обращаться в комитет с двумя заявлениями:

о предоставлении разрешения на концентрацию активов (как основное действие),

о согласовании действия (как вспомогательное).

В то же время, в конце 2021 года в АМКУ поступило только одно заявление – о предоставлении разрешения на согласованные действия через заключение договора о воздержании от конкуренции и запрете на переманивание работников – так называемого "non-compete agreement".

По своей сути эти положения являются антиконкурентными согласованными действиями, направленными на устранение конкурента с рынка. Комитет начал дело по согласованным действиям этих компаний,

– объяснили в АМКУ.

К слову, в ведомстве также выяснили, что эти действия не ограничились только положением non-compete-agreement, а были также одной из частей сложной транзакции по приобретению и операционному лизингу KMZ активов ООО "Вариант агро строй".

При этом, сами же предприятия обратились в комитет за разрешением на концентрацию лишь в конце августа 2022 года, когда KMZ уже получил право пользования почти всеми активами бывшего конкурента.

Поскольку комитет уже имеет в своей практике рассмотрение дел, в которых подобные схемы применялись с целью избежания ответственности за концентрацию без разрешения, было возбуждено дело по признакам совершения нарушения законодательства о защите экономической конкуренции,

– добавили в комитете.