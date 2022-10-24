АМКУ вважає, що підприємство використало спеціальну схему, щоб уникнути відповідальності за концентрацію активів без відповідного дозволу комітету. Йдеться про отримання KMZ контролю над значною частиною активів ТОВ "Варіант агро буд" без дотримання необхідної законодавчої процедури.

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Деталі справи

Як з'ясували в АМКУ, у минулому KMZ та "Варіант агро буд" були найближчими конкурентами, проте з 2022 року почали позиціонувати себе, як вже об'єднана компанія. У таких випадках підприємства повинні звертатися до комітету одразу з двома заявами:

про надання дозволу на концентрацію активів (як основна дія),

про погодження дії (як допоміжна).

Водночас, наприкінці 2021 року до АМКУ надійшла лише одна заява – про надання дозволу на узгоджені дії через укладання договору про утримання від конкуренції та заборони на переманювання працівників – так званої "non-compete agreement".

За своєю суттю ці положення є антиконкурентними узгодженими діями, які мають на меті усунення конкурента з ринку. Комітет розпочав справу щодо узгоджених дій цих компаній,

– пояснили в АМКУ.

До слова, у відомстві також з'ясували, що ці дії не обмежилися лише положенням non-compete-agreement, а були також однією з ланок складної транзакції щодо придбання та операційного лізингу KMZ активів ТОВ "Варіант агро буд".

При цьому, самі ж підприємства звернулися до комітету за дозволом на концентрацію лише наприкінці серпня 2022 року, коли KMZ вже набув права користування майже всіма активами колишнього конкурента.

Оскільки комітет вже має у своїй практиці розгляд справ, в яких подібні схеми застосовувались, щоб уникнути відповідальності за концентрацію без дозволу, було розпочато справу за ознаками вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції,

– додали у комітеті.