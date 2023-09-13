За последние 20 лет техника от Apple стала лидером на глобальном рынке. Существенную роль в этом сыграл Китай. Ведь именно там расположены основные производственные мощности техгиганта.

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У компании Apple могут возникнуть серьезные проблемы

Несмотря на попытки диверсифицировать географию производства сверх 95% товаров от Apple собирают в Китае Речь идет об iPhone, AirPods, Mac и iPad. Дальше – больше! Во втором квартале 2023 года в Китае продали больше iPhone ( 24% ), чем в любой другой стране.

Для сравнения, в США этот показатель достиг отметки в 21%. В 2022 году компания Apple получила примерно 19% от общего дохода именно на китайском рынке. Эту сумму оценили в 74 миллиарда долларов.

Важно! Дело в том, что отношения между США и Китаем, являющиеся крупнейшими экономиками мира, на сегодняшний день далеко не самые лучшие. Напряжение между Вашингтоном и Пекином только нарастает, а Apple может оказаться в довольно сложной ситуации.

Мощные вызовы в отношениях между США и Китаем также привели к не слишком приятным последствиям для американской корпорации. Напомним, что и Барак Обама, и Дональд Трамп, занимая пост президента Украины, ввели высшие пошлины. Эту политику продолжает и администрация Джо Байдена.

Еще одна серьезная проблема – экономическая турбулентность в Китае. Страна фиксирует одну тревожную тенденцию за другой. В частности, инвесторы массово распродают китайские активы, юань с начала года просел примерно на 5%, высокий уровень безработицы среди молодежи и дефляция.

Китай принял несколько решений, которые, по сути, являются ответом на политику США. В частности, речь идет о запрещении использования iPhone среди чиновников. Пекин также стремится уменьшить зависимость своей страны от иностранных продуктов и поощряет своих граждан, например, покупать смартфоны китайского производства. Это тоже будет стимулом для национальной экономики.

Apple уже несколько лет присматривается в Индию, но только в начале 2023 года. года компания открыла там два собственных магазина. Также техгигант увеличивает объемы производства в Индии. Однако это не сравнимо ни со скоростью, ни с объемами работы в Китае. Еще одна серьезная причина для беспокойства – Китай может усилить ограничения для Apple. Похожая ситуация уже была с компанией Micron, которая в итоге заявила о том, что существует серьезная угроза 50% ее доходов на китайском уровне.