За останні 20 років техніка від компанії Apple стала лідером на глобальному ринку. Суттєву роль у цьому відіграв Китай. Адже саме там розташовані основні виробничі потужності техгіганта.

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У компанії Apple можуть виникнути серйозні проблеми

Попри спроби диверсифікувати географію виробництва понад 95% товарів від Apple збирають у Китаї. Йдеться про iPhone, AirPods, Mac та iPad. Далі – більше! У другому кварталі 2023 року в Китаї продали більше iPhone (24%), ніж у будь-якій іншій країні.

Для порівняння, у США цей показник досягнув позначки у 21%. У 2022 році компанія Apple отримала приблизно 19% від загального доходу саме на китайському ринку. Цю суму оцінили у 74 мільярди доларів.

Важливо! Річ у тому, що відносини між США та Китаєм, які є найбільшими економіками світу, на сьогодні далеко не найкращі. Напруга між Вашингтоном та Пекіном лише наростає, а компанія Apple може опинитися у досить складній ситуації.

Потужні виклики у відносинах між США та Китаєм також призвело до не надто приємних наслідків для американської корпорації. Нагадаємо, що і Барак Обама, і Дональд Трамп, коли обіймали посаду президента України, запровадили вищі мита. Цю політику продовжує й адміністрація Джо Байдена.

Ще одна серйозна проблема – економічна турбулентність у Китаї. Країна фіксує одну тривожну тенденцію за іншої. Зокрема, інвестори масово розпродають китайські активи, юань з початку року просів приблизно на 5%, високий рівень безробіття серед молоді та дефляція.

Китай ухвалив кілька рішень, які по суті є відповіддю на політику США. Зокрема, йдеться про заборону використання iPhone серед чиновників. Пекін також прагне зменшити залежність своєї країни від іноземних продуктів та заохочує своїх громадян, для прикладу, купувати смартфони китайського виробництва. Це також буде стимулом для національної економіки.

Apple вже кілька років придивляється до Індії, але лише на початку 2023 року компанія відкрила там два власних магазини. Також техгігант збільшує обсяги свого виробництва в Індії. Проте це не порівняти ні зі швидкістю, ні з обсягами роботи в Китаї. Ще одна серйозна причина для занепокоєння – Китай може посилити обмеження для Apple. Схожа ситуація уже була з компанією Micron, яка у результаті заявила про те, що існує серйозна загроза для 50% її доходів на китайському рівні.