Что происходит с магазинами "АТБ" в Херсоне

Информация о якобы полном закрытии магазинов "АТБ" в Херсоне не соответствует действительности, а закрытие отдельных торговых объектов связано исключительно с ситуацией безопасности. Об этом сообщили в компании.

Речь идет о магазинах, которые пострадали в результате вражеских обстрелов, были разрушены или получили существенные повреждения. Из-за этого они не могут полноценно и безопасно продолжать работу.

Отдельные торговые точки действительно приостанавливают работу, однако причиной этого являются последствия вражеских обстрелов и связанные с ними риски для покупателей и сотрудников.

"АТБ" не уходит из Херсона. Магазины сети, которые имеют возможность работать и обеспечивать надлежащий уровень безопасности для покупателей и сотрудников, продолжают свою работу,

– подчеркнули в компании.

В сети также призвали жителей города не доверять манипулятивным и непроверенным сообщениям о работе магазинов. Актуальную информацию о работе торговых объектов компания рекомендует проверять только в официальных источниках "АТБ-Маркет".

Возможен ли дефицит продуктов в "АТБ"

Искусственно созданный дефицит товаров наблюдается в "АТБ", ведь люди из-за паники скупают продукты. Из-за этого пришлось ввести ограничения на некоторые товары в "АТБ": крупы, консервы и макаронные изделия.

С 28 августа в супермаркетах сети на некоторых полках появились надписи "Не более 6 штук/килограмм в одном чеке". На сайте магазина также нельзя добавить более 6 товаров из категорий, на которые введены лимиты, в один чек.

Кроме того, глава Минагрополитики Тарас Высоцкий заверил, что в стране полностью обеспечены продовольственные запасы и дефицита продуктов не ожидается. Для минимизации последствий ударов по складам логистические цепочки оперативно адаптируются к новым условиям.