Що відбувається з магазинами "АТБ" у Херсоні

Інформація про нібито повне закриття магазинів "АТБ" в Херсоні не відповідає дійсності, а закриття окремих торговельних об'єктів пов'язане винятково з безпековою ситуацією. Про це повідомили в компанії.

Йдеться про магазини, які постраждали внаслідок ворожих обстрілів, були зруйновані або зазнали суттєвих пошкоджень. Через це вони не можуть повноцінно та безпечно продовжувати роботу.

Окремі торговельні точки справді припиняють роботу, однак причиною цього є наслідки ворожих обстрілів та пов'язані з ними ризики для покупців і працівників.

"АТБ" не йде з Херсона. Магазини мережі, які мають можливість працювати та забезпечувати належний рівень безпеки для покупців і співробітників, продовжують свою роботу,

– наголосили в компанії.

У мережі також закликали мешканців міста не довіряти маніпулятивним та неперевіреним повідомленням про роботу магазинів. Актуальну інформацію про роботу торговельних об'єктів компанія радить перевіряти лише в офіційних джерелах "АТБ-Маркет".

Чи можливий дефіцит продуктів в "АТБ"

Щтучно створений дефіцит товарів спостерігають в "АТБ", адже люди через паніку скуповують продукти. Через це довелося запровадити ліміт на деякі товари в "АТБ": крупи, консерви та макаронні вироби.

З 28 серпня в супермаркетах мережі на деяких полицях з'явились написи "Не більше 6 штук/кілограм в одному чеку". На сайті магазину також не можна додати більше ніж 6 товарів з категорій, на які запроваджені ліміти в один чек.

Також очільник Мінагрополітики Тарас Висоцький запевнив, що в країні повністю забезпечено продовольчі запаси й дефіциту продуктів не очікується. Для мінімізації наслідків від ударів по складах логістичні ланцюги оперативно адаптуються до нових умов.