Имущество "Росавы" выставили на продажу

На аукцион, назначенный на 28 сентября, выставили не только имущество, но права и акции. Начальная цена лота составляет 1,269 миллиарда гривен.

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Что выставили на аукцион

Имущество банкрота ЧАО "Росава", в том числе здания площадью более 300 тысяч квадратных метров и три земельных участка на улице Леваневского, 83 в Белой Церкви общей площадью более 72 гектаров

Права требования ЧАО "Росава" к ООО "Премиори" (теперь выпускающее шины Rosava) в размере более 62 миллионов гривен. И 9,9% акций Белоцерковской теплоэлектроцентрали, принадлежащих ЧАО "Росава".

Что этому предшествовало

В конце апреля 2018 года на общем собрании акционеров "Росавы" приняли решение о добровольном прекращении общества путем ликвидации. В компании называли этот шаг "реструктуризацией предприятия".

В декабре 2018 года Хозяйственный суд Киевской области признал завод "Росава" банкротом.

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