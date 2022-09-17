Майно "Росави" виставили на продаж

На аукціон, який призначено на 28 вересня, виставили не лише майно, але права та акції. Початкова ціна лота становить 1,269 мільярда гривень.

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Що виставили на аукціон

Майно банкрута ПрАТ "Росава", зокрема будівлі площею понад 300 тисяч квадратних метрів та три земельні ділянки на вулиці Леваневського, 83 у Білій Церкві загальною площею понад 72 гектарів

Права вимоги ПрАТ "Росава" до ТОВ "Преміорі" (що тепер випускає шини Rosava) в розмірі понад 62 мільйонів гривень. Та 9,9% акцій Білоцерківської теплоелектроцентралі, що належать ПрАТ "Росава".

Що цьому передувало

Наприкінці квітня 2018 року на загальних зборах акціонерів "Росави" ухвалили рішення щодо добровільного припинення товариства шляхом ліквідації. У компанії називали цей крок "реструктуризацією підприємства".

У грудні 2018 року Господарський суд Київської області визнав завод "Росава" банкрутом.

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